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Zimbabve'de ordu yetkilileri ve Mugabe bir araya gelecek

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, kendisini gözaltına alan ordu yetkilileriyle ikinci kez görüşecek.

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Zimbabvede ordu yetkilileri ve Mugabe bir araya gelecek

Görevi bırakması yönündeki görüşmeler kapsamında Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, bugün ordu yetkilileriyle bir araya gelecek. Görüşmeye, Katolik rahip Fidelis Mukonor, İstihbarat Başkanı Aaron Nhepera, Mugabe'nin sözcüsü George Charamba da katılacak.

Ülkede Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin istifasını isteyen ve askeri müdahaleyi destekleyen binlerce kişi yürüyüş düzenlemişti.

Mugabe'nin çekilmesini isteyen pankartlar taşıyan ve şarkılar söyleyerek başkent Harare sokaklarında yürüyen kalabalığın arasında çok sayıda ordu mensubu ve aracı da görülmüştü.

Zimbabve ordusu, çarşamba günü başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Zimbabve, ordu yetkilileri, Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe
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