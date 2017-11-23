Zimbabve'de Mugabe ordudan istediğini aldı

Zimbabve’nin 93 yaşındaki Devlet Başkanı Robert Mugabe, sürgünde değil memleketinde ölmek istediğini söyleyerek Zimbabve ordusuyla masaya oturdu.

Mugabe’nin istifası konusunda karara varılan anlaşmanın ayrıntıları yayınlandı.

Anlaşmaya göre, Mugabe’ye kendisi ve ailesinin yargılanmaması için dokunulmazlık sözü verildi. Robert Mugabe, sürgüne gönderilmemeyi, emekli maaşını, tatil ve ulaşım masraflarının karşılanmasını da bu anlaşmayla garantiledi.

İstifasından önce dünyanın en yaşlı lideri olarak anılan Mugabe, istediği zaman yurt dışına da seyehat edebilecek.

Zimbabve Halkı durumdan memnun

Ülkenin 37 yıllık Devlet Başkanı Mugabe’nin gidişi sokaklarda dans ederek kutlanıyor.

Sürgünden dönen eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emmerson Mnangagwa’nın yarın yemin etmesi ve Zimbabve’nin yeni Devlet Başkanı olarak görevine başlaması bekleniyor.

TRT Haber



