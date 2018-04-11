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Zimbabve'de kayıp 15 milyar dolar için soruşturma başlatıldı

Zengin elmas madenlerine sahip Zimbabve'de parlamento, kayıp 15 milyar dolarlık elmas gelirleriyle ilgili soruşturma başlattı.

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Zimbabvede kayıp 15 milyar dolar için soruşturma başlatıldı

Parlamento tarafından kurulan Soruşturma Komisyonu'nun Başkanı Temba Mliswa, aralarında Devlet Başkanı Yardımcısı Kembo Mohadi ve Maliye Bakanı Patrick Chinamasa'nın da olduğu birçok siyasetçi ve üst düzey bürokratın, kayıp elmas gelirleri hakkında ifade vermek için çağrıldığını açıkladı.

Mliswa, "Olayın aydınlığa kavuşması için ifadelerine ihtiyacımız var. İlerleyen günlerde eski Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin de ifadesine başvuracağız" dedi.

Mugabe, 2016'da ülkedeki madenleri işleten yabancı şirketlerin, 15 milyar dolar değerinde elmas madenini yurt dışına kaçırdıklarını ileri sürerek, yabancı sermayeli madenlerin tamamını devletleştireceğini açıklamıştı.

Dünya elmas üretiminin yüzde 13’ünü karşılayan Zimbabve, elmas madenlerinden yıllık yaklaşık 2 milyar dolar kazanç sağlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Zimbabve
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