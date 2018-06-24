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Zimbabve'de bombalı saldırı: 49 yaralı

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa’nın seçim mitingi sırasında meydana gelen bombalı saldırıda 49 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Zimbabvede bombalı saldırı: 49 yaralı

Zimbabve polisi, Devlet Başkanı Mnangagwa’nın dün gerçekleştirdiği seçim mitinginde meydana gelen bombalı saldırıda 49 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıdan sonra bölgede çalışma başlatan polis, yaralı sayısının artabileceğini ifade etti.

Dün gerçekleştirilen saldırıda Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa saldırıdan etkilenmemiş öte yandan Mnangagwa'nın bazı bakanları yaralanmıştı.

Emmerson Mnangagwa, Kasım 2017’de askeri müdahale ile görevi sonlandırılan 93 yaşındaki Robert Mugabe yerine ülkenin yönetimini devralmıştı. Zimbabve’de, Mugabe’nin devrilmesinden sonra ilk defa, 30 Haziranda halk sandığa gidecek.  

Kaynak: İHA

Etiketler: zimbabve saldırı
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