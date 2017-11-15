  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Zimbabve ordusu 'darbe' iddialarını yalanladı

Zimbabve ordusu 'darbe' iddialarını yalanladı

Zimbabve'de yaşanan askeri hareketlilik üzerine çıkan "darbe" iddiaları ordu tarafından yalanlandı, Devlet Başkanı Mugabe'nin çevresindeki "suçluların" hedef alındığı öne sürüldü.

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Zimbabve ordusu darbe iddialarını yalanladı

Zimbabve'de dünden bu yana başkent Harare ve çevresinde yaşanan askeri hareketlilik sonrası ortaya atılan "darbe" iddiaları üzerine ordu tarafından hazırlanan bildiri, devlet televizyonu ZBC'de okundu.

"Bu bir darbe değildir. Başkan Mugabe ve ailesi güvende." ifadelerine yer verilen açıklamada, Zimbabve ordusunun, 93 yaşındaki Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin çevresinde bulunan, ülkeyi ekonomik ve sosyal krize sürükleyen kişileri hedef aldığı bildirildi.

Bildiride, görev tamamlanır tamamlanmaz durumun normale döneceğinin umut edildiği belirtildi.

Devlet Başkanı Mugabe ve eşi Grace Mugabe'nin nerede olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

Patlama sesleri duyuldu

Orduya ait tankların dün başkent Harare'ye doğru harekete geçmesi sonrası ülkede tansiyon yükseldi. Gece geç saatlerde başkentte patlama sesleri duyulurken, başkent caddelerinde de askeri araçlar görülmeye başladı.

Askeri hareketlilik sonrası açıklama yapan ülkedeki ABD ve İngiliz Büyükelçilikleri, vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.

İktidar partisi Zanu-PF tarafından dün yayımlanan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga "vatana ihanetle" suçlanarak, askeri baskıya boyun eğmeyecekleri belirtilmişti. Chiwenga, görevden alınan eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın destekçilerine yapılan tasfiyeye son vermek için "adım atmaya" hazır olduğunu söylemişti.

Mnangagwa ise görevden alınması sonrası Devlet Başkanı Mugabe ile mücadele edeceğini açıklamıştı. Geçen hafta görevden alınan Mnangagwa, son aylarda Robert Mugabe ve eşi Grace Mugabe tarafından başkanı devirerek koltuğa oturmaya çalışmakla suçlanıyordu. Göreve 2014 yılında atanan ve 1980'den bu yana Mugabe'nin kabinesinde yer alan Mnangagwa, yine Mugabe'yi devirmek istemekle suçlanan Joice Mujuru'nun yerine getirilmişti.

Başkanlık koltuğuna oturmak istediğini dile getiren Grace Mugabe'nin gelecek ay yapılacak parti kongresinde başkan yardımcısı olarak atanabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Zimbabve, darbe
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