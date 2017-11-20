Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe 'istifa etti' iddiası

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin, istifa ettiği iddia edildi.

Devlet Başkanı Mugabe'nin dün gece yaptığı konuşmasında istifasını açıklaması bekleniyordu, ancak bu gerçekleşmedi. Reuters, Mugabe'nin istifayı kabul ettiğini duyurdu.

İstifa mektubu bile hazırdı.

Ancak partisinden yetkililer, istifanın generallerin önünde açıklanmasını uygunsuz buldu.

Partisi, istifasını açıklaması için Mugabe'ye öğleye kadar süre tanıdı.

Ancak beklenen açıklama bir türlü gelmeyince, iktidar partisi grubu toplandı.

Mugabe iktidarına son vermek için bir gensoru taslağı hazırlıyorlar.

Taslakta, Mugabe ülkede istikrarsızlığa yol açmakla suçlanıyor.

Mugabe'nin görevden alınabilmesi için taslağın parlamento tarafından kabulü gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber