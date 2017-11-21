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Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe istifa etti

Zimbabve'de 37 yıldır yönetimi elinde tutan Robert Mugabe istifa mektubunu parlamentoya gönderdi.

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Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe istifa etti

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, silahlı kuvvetler ve muhaliflerinden gelen baskılara dayanamadı, devlet başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

37 yıldır devlet başkanlığı görevini sürdüren Mugabe istifasını parlamentoya mektup ile bildirdi.

Mektup parlamentoya, Mugabe'nin görevinden alınması için düzenlenen oturum sırasında ulaştı.

Mugabe'nin partisi Zanu PF, muhalefet ve savaş gazileri, devlet başkanının görevden alınması için parlamentoya ayrı ayrı gensoru önergeleri sunmuştu.

Robert Mugabe'nin istifa haberi Zimbabve'nin başkent Harere'de coşkuyla karşılandı.

Başkentte kutlamalar için araç konvoyları oluşturuldu.

Zimbabve ordusu 14 Kasım'da Mugabe'yi istifaya zorlamak için harekete geçmişti.

Mugabe, devlet başkanlığından istifa edince yakın çevresindeki çok sayıda kişi de tutuklandı.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Zimbabve, robert mugabe
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