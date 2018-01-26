'Zeytin Dalı' ile teröristlerden temizlenen köylerine döndüler

Evlerini, yurtlarını bırakıp kaçtılar, şimdi geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de köyleri teröristlerden arındırmaya devam ediyor.

Yoğun çatışmaların ardından teröristlerden kurtarılan sınıra üç kilometre uzaklıktaki Adamanlı Köyü'nün esas sahipleri gelmeye başladı.

Mehmetçik, köy halkına önce gıda malzemesi dağıttı, ardından vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdi.

Çatışmalar sırasında Özgür Suriye Ordusu'ndan 5 asker yaralandı, PYD/YPG üyesi 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Yoğun yağış nedeniyle yolları çamurla kaplanan köyde, evlerdeki çatışma izleri göze çarpıyor.

Teröristlerin zor kullanarak girdikleri evlerde birçok mevzi oluşturup duvarlarda açtıkları deliklerden TSK unsurlarına saldırdığı köyün Mehmetçik tarafından örgüt mensuplarından temizlemesinin ardından bazı aileler de evlerine döndü.

"Bize her şeyi sağlıyorlar"

Köyün teröristlerden temizlenmesinin ardından evine yeniden kavuşanlardan biri de 70 yaşındaki Hüseyin Bilal Seyidu.

Seyidu, terör örgütü üyelerinin olduğu dönemde evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ve zor günler geçirdiklerini söyledi.

"Duyduk ki Türkiye gelmiş, ben de Türkiye'nin yeğeniyim, keyiflendim hemen evime döndüm. Çok memnunuz. Bize her şeyi sağlıyorlar. Keyfimiz yerinde."

"Bizler sizler için buradayız"

Köyün teröristlerden temizlenmesini sağlayan birliğin komutanı da aileleri ziyaret etti.

Sohbet ettiği ailelerin sorunlarını dinleyen birlik komutanı albay, "Bizler sizler için buradayız. Sizler bizlerin emanetisiniz. Bir sıkıntınız olduğunda, yemek, ilaç, giyecek gibi, mutlaka haberimiz olsun. Biz burada Türk Silahlı Kuvvetleri olarak emanetimizi sonuna kadar koruyacağız. Güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle." dedi.

Kaynak: AA