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Buradasınız : » » Zeytin Dalı Harekatı'nın yeni hedefi Tel Rıfat

Zeytin Dalı Harekatı'nın yeni hedefi Tel Rıfat

TRT Haber ekibi, Tel Rıfat'ın bir kilometre doğusundaki Şeyh İsa Köyü çevresinde, terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini görüntüledi.

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TSK ve ÖSO, Afrin'de kontrolü 58 günde tamamen sağladı. Geride teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcılar kaldı.

Jandarma ve Polis Özel Harekat ekipleri, tuzaklanan patlayıcıları birer birer tespit edip kontrollü şekilde infilak ettiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Tel Rıfat'ı da kontrol altına alacağız'' açıklamasının ardından gözler şimdi Tel Rıfat'a çevrildi.

 

Tel Rıfat'ın teröristlerden temizlenmesiyle Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri birleşmiş olacak.

TRT ekibi operasyon bölgesinde

TRT Haber ekibi, Tel Rıfat'ın bir kilometre doğusunda bulunan Şeyh İsa Köyü'nün çevresinde terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulan mevzileri görüntüledi.

Binlerce Tel Rıfatlı sivil, Azez kırsalındaki çadırlarda yaşıyor.

Tel Rıfatlılar kurtarılmayı bekliyor

Tel Rıfatlılar da Türk askerinin gelmesini, kendilerini tıpkı Afrinliler gibi terör zulmünden kurtarmasını bekliyor. Bunun için gösteriler düzenliyor.

2 yıldır teröristlerin elinde

Tel Rıfat, Afrin'in 25 kilometre güneydoğusunda, 50 bin nüfusa sahip bir ilçe. Terör örgütü YPG/PKK, 2 yıl önce rejimin de desteğiyle bu ilçeyi ele geçirdi.

Terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçan binlerce Tel Rıfatlı, Fırat Kalkanı bölgesine sığındı. Tel Rıfat'ın 1 kilometre uzağındaki Şeyh İsa Köyü de 2 yıldır teröristlerin kontrolünde.

Etrafı terör mevzileriyle çevrili

Fırat Kalkanı bölgesine sıfır noktada olan köy, YPG/PKK terör örgütünce siperlerle çevrilmiş durumda. Teröristler buradan, sivillerin olduğu bölgelere sürekli havan ve roket atışı yapıyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, cumhurbaşkanı erdoğan, afrin
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