Zeytin Dalı Harekatı sonrası Türkiye hazımsızlığı baş gösterdi

Ankara'da bulunan Suriyeli muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) eski Dış İlişkiler Sorumlusu Siyamend Haco, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Esed, YPG/PKK'nın ABD ile yakınlaşmasını istemiyor

Esed rejimi ile YPG/PKK terör örgütü arasındaki ilişkinin bölgesel gelişmelere göre inişli çıkışlı bir seyir izlediğini söyleyen Haco, örgütün ABD'ye yakınlaşmasının ardından Esed rejimi ile arasının bozulduğunu ancak son zamanlarda iki grup arasında yeniden yakınlaşma yaşandığını söyledi.

Türkiye, Esed ve YPG/PKK'nın hedefinde

Esed rejimi ile YPG/PKK'nın Türkiye'yi "ortak düşman" olarak gördüğünü de anlattı:

"Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği harekattan sonra Esed rejimi ile YPG arasında yakınlaşma başladı ve rejim açıkça Türkiye'ye karşı YPG'yi destekliyor."

YPG/PKK'nın en önemli projesi Suriye

YPG'nin, PKK terör örgütünün Suriye kolu olduğuna dikkati çeken Haco, YPG/PKK'nın Kandil'den yönetildiğini ve örgütün tüm kararların PKK'nın çıkarlarına uygun şekilde alındığını vurguladı.

Haco, PKK'nın şu anda en önemli "projesinin" Suriye olduğunu ve terör örgütünün Suriye'deki çıkarlarından vazgeçmeyeceğini söyledi.

YPG'nin, PKK'dan ayrılmasının mümkün olmadığını söyleyen Haco, PKK, YPG aracılığıyla Suriye'nin dörtte birini kontrol ettiğini ve buradan maddi çıkar sağladığını anlattı.

Mattis kendine bile yalan söyledi

Hoca, tüm bu nedenlerden dolayı ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in YPG'yi, PKK'ya karşı savaştırma önerisinin "absürt" olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Mattis'in önerisi, 'Türk ordusunu, Türk ordusuna karşı savaştıracağım' demek gibi bir şey. PKK ve YPG aynı grup. Mattis, bu açıklamasıyla kamuoyuna ve kendisine yalan söyledi."

"YPG, Kürtlerin değil PKK'nın çıkarlarını temsil ediyor"

Esed rejimi ile YPG/PKK arasındaki ilişkiye tepki gösteren Haco, YPG/PKK'nın Suriyeli Kürtlerin "partisi" olmadığının altını çizdi.

"Eğer ki YPG, Suriyeli Kürtlerinin partisi olsa Türkiye'nin harekatı başlayınca, yıllarca Kürtlere eziyet eden, 120 binden fazla Kürdü vatandaşlıktan çıkaran Esed rejiminden destek istemezdi. YPG Suriyeli Kürtlerin değil PKK'nın çıkarlarını temsil ediyor."

YPG/PKK Suriye'de diktatörlük kuruyor

Haco, YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde baskı uyguladığına dikkati çekti.

"Onlara kim karşı çıkıyorsa düşman olarak görüyorlar. YPG, ortaya çıktığı günden beri Suriye'de kontrol ettikleri bölgelerde Baas rejimine benzer bir diktatörlük kuruyor. Onları eleştirenleri ya hapse atıyorlar ya da topraklarından sürüyorlar. Bunların baskıları yüzünden birçok kişi ülkesini terk etti."

YPG'ye karşı olan 14 partinin oluşturduğu Kürt Ulusal Konseyinin 2017 başında Suriye'nin kuzeyinde 35 ofisi vardı. Şu anda bu ofislerinin hepsi YPG/PKK tarafından kapatıldı.

Türkiye'ye ziyareti ortaya çıkınca saldırdılar

Örgütün farklı seslere tahammül edemediğine işaret eden Haco, YPG/PKK örgütünün baskılarının, Suriye'nin dışına taştığını vurguladı.

Almanya'da ikamet eden Haco'nın Türkiye'yi ziyaret edeceği ortaya çıkınca YPG/PKK yandaşları sosyal medyada aleyhine kampanya düzenledi. Haco, karalama kampanyasını şöyle anlattı:

"Beni Kürtlere ihanet etmekle suçladılar. Gelen bu baskıların ardından iki gün önce Kürt Ulusal Konseyi üyeliğimi askıya aldı. YPG/PKK demokrasi istediğini söylüyor ama demokrasinin en önemli parçası insanları sizin görüşünüzden farklı görüşlere sahip olmasına izin vermenizdir. Aleyhime yapılan karalama kampanyası, YPG ve PKK'nın ne kadar demokratik olduğunu gösteriyor."

Eli kanlı terör örgütü kadınları araç olarak kullanıyor

YPG/PKK'nın hedeflerine ulaşmak için kadınları araçsallaştırdığını da şu sözlerle anlattı:

"PKK'da tüm kararlar erkekler tarafından alınıyor. PKK'nın veya YPG'nin herhangi bir önemli konumunda kadınlar bulunmuyor. Bu da kadınların bu örgütler içerisinde önemli rol oynamadığını gösteriyor. Kadınları öne sürerek gerek duydukları resmi oluşturmaya çalışıyorlar."

Suriye'deki Kürtlerin, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı istemesi gerektiğini söyleyen Haco, "Eğer ki Suriye'deki Kürtler ve Türkiye arasında iyi ilişkiler olursa bu iki tarafın da çıkarına olur." dedi.

Kaynak: AA, TRT Haber