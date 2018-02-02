  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

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Buradasınız : » » 'Zeytin Dalı Harekatı' Alman kamuoyuna anlatılacak

'Zeytin Dalı Harekatı' Alman kamuoyuna anlatılacak

Büyük Türkiye Platformu Avrupa örgütü, "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin Almanca bilgilerin yer aldığı broşürleri ülke genelinde dağıtacak.

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Zeytin Dalı Harekatı Alman kamuoyuna anlatılacak

Zeytin Dalı Harekatı, tüm Avrupa'da olduğu gibi Almanya'da da yankı uyandırdı.

Bu nedenle harekete geçen Almanya'da yaşayan Türkler, Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürleri ülke genelinde dağıtacak.

Frankfurt merkezli “Büyük Türkiye Platformu Avrupa”dan yapılan açıklamada, “Platform olarak ülkemizin 20 Ocak 2018 tarihinde Suriye’deki PYD, PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı’nı yakından takip etmekteyiz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu gelişmeleri Alman kamuoyunakapsamlı şekilde anlatabilmek adına çalışmalar yürüten platformun açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Avrupa'da yaşayan Türkler olarak, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Başkanlığı tarafından 10 madde altında Türkçe ve İngilizce yayınlanan bilgi kartlarını Almanca'ya tercüme etme ve broşür halinde dağıtma kararı aldık.”

İlk etapta Almanya genelinde 50 bin adet broşürün dağıtılacağı aktarılan açıklamada, “Ülkemizin bu haklı davasını Alman iş arkadaşlarımıza, komşularımıza ve Alman kamuoyuna doğru bir şekilde anlatacağız.” denildi.

Açıklamada ayrıca platformun söz konusu girişimle Türkiye’nin birlik ve beraberliğine katkıda bulunmayı amaçladığı vurgulandı.

Harekatın hemen ardından Avrupa medyasında, Türkiye'ye yönelik karalama kampanyası başlatılmıştı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, zeytin dalı, operasyon, almanya, afrin
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