Zeytin Dalı Harekatı Afrin'e huzur getiriyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik Afrin'de bir çok köyü terörden arındırıyor. Evlerine dönen ve teröristlerin baskısından kurtulan halk ise durumdan oldukça memnun.

Mehmetçik ve ÖSO askerlerine bölge halkından tam destek var.

Köyü terörden temizlenen Kürt kökenli yaşlı bir Suriyeli, yaşadıklarını anlattı.

"Bize ekmek de verdiler su da. Yalan söyleyecek değiliz, yalan kötü bir şey. Üstümüzde herhangi bir baskı, bir zorlama söz konusu değil katiyen. Şu an özgürüz doğrusu bu. İhtiyaç duyduğumuz her şeyi veriyorlar.''

Kaynak: TRT Haber