Zenica'dan '15 Temmuz'u unutmadık' mesajı

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla düzenlenen, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamındaki serginin açılışı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Boşnak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı, açılışta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türk halkına, devletine ve Türkiye'nin değerlerine yönelik saldırı olduğunu belirtti.

Vatan uğruna hayatını kaybeden şehitlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Alımcı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o karanlık gecenin en zor şartlarında tüm halkı sokağa davet ederek demokrasiyi kurtarma mücadelesini başlattı. Ülkemiz bu darbe girişimini sokaklara ve meydanlara dökülerek başarısızlığa uğratmıştır." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'in 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'ye destek verdiğini anımsatan Alımcı, "O gece, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye tam destek geldiğini bizzat müşahede ettik. Sizler de o gece bizlerle tek yürek oldunuz." dedi.

Sergi, 15 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Zenica'daki Dostluk Köprüleri Derneği program düzenledi

Zenica kentinde de Türk Boşnak Dostluk Köprüleri Derneğince, 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Dernek Başkanı Jasmin İmamovic, yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in, 15 Temmuz ve sonrasında Türkiye'ye verdiği destekle gerçek dost olduğunu gösterdiğini ifade etti.

İmamovic, Türkiye'nin darbe girişimine boyun eğmemesinin kardeş ülke Bosna Hersek'i çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Türkiye, şüphesiz çok daha güçlü bir ülke haline gelmiştir." dedi.

Dernek üyeleri, Zenica'daki Kamberovic Köprüsü'ne "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" yazılı afişin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve iki ülke bayraklarını astı.