Zehirli yumurta skandalı Avrupa'yı karıştırdı

Fransa Tarım Bakanı Stephane Travert, Fransa'da böcek ilaçlı yumurta veya bu yumurtaları içeren ürünleri ithal ettiğini belirledikleri şirket sayısının 14'e ulaştığını bildirdi.

Le Parisien gazetesine açıklamalarda bulunan Travert, böcek ilaçlı yumurta skandalına 14 üretim şirketi, iki paketleme merkezi ve 40 toptan satış şirketinin karıştığını tespit ettiklerini kaydetti.

Gelecek günlerde analitik sonuçlar ortaya çıkınca, bütün zehirli ürünlerin isimlerini Bakanlığın internet sitesinde duyuracaklarını söyleyen Travert, ürünlerin bir kısmının hala raflarda olduğunu belirtti.

Travert, ancak Fransız tüketim alışkanlıkları göz önüne alındığında ve ürünün zehirleme oranı değerlendirildiğinde sağlık riskinin çok düşük olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB), böcek ilaçlı yumurta veya bu yumurtaları içeren ürünleri 15 üye ülkenin yanı sıra İsviçre ve Hong Kong'un aldığını açıklamıştı.