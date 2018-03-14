  • 14 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Zehirlenen Rus ajanı olayı AB Zirvesi'ne taşınıyor

Zehirlenen Rus ajanı olayı AB Zirvesi'ne taşınıyor

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Skripal olayını gelecek hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi gündemine almaya hazırım" dedi.

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Zehirlenen Rus ajanı olayı AB Zirvesine taşınıyor

Avrupa Birliği (AB), çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlendiği olayı 22 Mart'taki AB Liderler Zirvesi'ne taşımaya hazırlanıyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptığı açıklamada, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal maddeyle zehirlendiği olay hakkında İngiltere ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

"Skripal olayını gelecek hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi gündemine almaya hazırım" diyen Tusk, saldırının arkasında büyük ihtimalle Moskova'nın olduğuna inandığını söyledi.

Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararıyla ilgili ise, "Trump'ın sürdürecek gibi gözüktüğü ticaret savaşı riski yerine iş birliği alanlarımızı genişletmeliyiz" çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, İngiltere, Avrupa Birliği
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