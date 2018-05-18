Zehirlenen eski Rus ajan Skripal, hastaneden taburcu edildi

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden yapılan açıklamaya göre, kızı Yuliya ile zehirlendikten sonra hastaneye kaldırılan eski Rus ajan Sergey Skripal, kaldığı Salisbury Bölge Hastanesi'nden taburcu edildi. Skripal'in kızı Yuliya, 11 Nisan'da taburcu olmuştu.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salisbury'deki bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Ajan krizinin ortaya çıkmasının ardından pek çok Avrupa ülkesi, ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı etmiş, Rusya da aynı sayıda diplomatı sınır dışı ederek misilleme yapmıştı.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.