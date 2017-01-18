Zanzibar'da 'İzmir Eczanesi'

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın Zanzibar Adası'nda yaşayan Nizar Abou Machano öğrencilik zamanlarını geçirdiği İzmir şehrinin adını iş yerine verdi.

Bazı Tanzanyalılar aradan geçen yıllara rağmen eğitim gördükleri Türkiye'ye karşı büyük hasret duyuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu ziyaret edeceği ülkedeki mezunların beklentisi, iki ülke arasındaki iş birliğinin ve yardımlaşmanın artması.

Türkiye sevdalısı Zanzibarlılar arasında değişik mesleklerden çok sayıda kişi bulunuyor.

Türkiye'ye duyulan sevgi

Yaklaşık 12 yıl önce İzmir Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan 38 yaşındaki Machano da bunlardan biri. Machano, hayatında önemli bir yer tutan İzmir'in adını ülkesinde açtığı iş yerine verdi.

Eczanesinin adını "İzmir Eczanesi" koyduğunu, arabasının plakasını da özellikle "Dr. İzmir" olarak seçtiğini kaydeden Machano, şu anda 5 şubesi bulunan bir mağazalar zincirini işlettiğini ve kozmetikten gıdaya birçok farklı sektörde faaliyet gösterdiğini söyledi.

İzmir'de tanışıp evlendiği bir Türk kızıyla Zanzibar Adası'nda hayatını sürdürdüğünü anlatan Machano, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine gelecek olmasını ise büyük bir sevinçle karşıladığını ifade etti.

Boğaziçi'den Zanzibar Üniversitesi Rektörlüğüne

Zanzibar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Rai ise 1994-1998 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinde eğitimi gördüğünü, ardından 1998-2000 yıllarında Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde yüksek lisans yaptığını aktardı.

Rai, Türkiye'deki eğitim macerasına değinirken 4 gün süren ilk yolculuğunu hiç unutamadığını, şimdiki öğrencilerin çok şanslı olduğunu belirtti.

"Türkiye için sürekli dua ettim"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümününden 2006 yılında mezun olan Ayşe Makame Cuma da Türkiye'de aldığı eğitim sayesinde ülkesinin haberleşme altyapısı ve ulaşım alanlarında gelişimine katkı sağlamayı düşündüğünü ifade etti.

Cuma, Türkiye'ye karşı beslediği sevgiyi "15 Temmuz gecesi Türkiye'deki arkadaşlarımla sabaha kadar mesajlaştık ve Türkiye için sürekli dua ettim." ifadeleriyle dile getirdi.

"Uzman doktor istiyoruz"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu olan Dr. Abdullah Muhammed Hasan da Zanzibar Adası'nın küçük bir mahallesinde çalışıyor.

Aldığı eğitim sayesinde kendi ülkesindeki insanlara hizmet vermenin gururunu yaşayan Hasan, geçen yıllara rağmen çok akıcı bir şekilde Türkçe konuşuyor.aratçılık oluşturuyor.