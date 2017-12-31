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Zambiya'da çarşı ve pazarlara 'kolera' önlemi

Zambiya'da 50 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan salgının yayılmasını önlemek için çarşı ve pazarlar iki haftalığına kapatıldı.

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Zambiyada çarşı ve pazarlara kolera önlemi

Zambiya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Stardy Mwale, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Edgar Lundu'nun talimatıyla ordunun başkent Lusaka'da görülen kolera salgının yayılmasını önlemek için çarşı ve pazarlara müdahale etti.

Temizlik çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla Lusaka'daki tüm çarşı ve pazarların iki haftalığına kapatıldı.

Ekim ayından bu yana 50 kişinin yaşamını yitirdiği kolera salgının önüne geçmek amacıyla Sağlık Bakanlığı toplantı ve gösteri yapılmasını yasaklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zambiya, kolera salgını
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