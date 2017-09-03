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Zambiya'da 21 çocuk insan kaçakçılarından kurtarıldı

Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Malavi'ye kaçırılan 21 çocuk, Zambiya'da insan kaçakçılarından elinden kurtarıldı.

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Zambiyada 21 çocuk insan kaçakçılarından kurtarıldı

Zambiya Bölge Polis Komiseri Alex Chilufya, yaptığı açıklamada Zambiya polisinin kapalı kamyon içinde DRC'den kaçırılan 21 çocuğun kurtarıldığını belirterek, insan kaçakçılığı suçlaması ile 3 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Çocukların 2-14 yaşları arasında olduğuna işaret eden Chilufya, "Çocukların DRC'den Malavi'ye götürülmeye çalışıldığını tahmin ediyoruz. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan 2'si Malavi, biri de DRC uyruklu. Çocukların nereli oldukları ile ilgili soruşturma devam ediyor." dedi. AA 

Etiketler: zambia, çocuk, insan kaçakçılığı
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