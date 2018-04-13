Zaharova: Esed bizim değil, daha çok sizin adamınız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerikan Sky News kanalına verdiği röportajda, "Rusya, Suriye halkının isteği üzerine oraya geldi. Orda insanların takdirini görebilirsiniz. Suriye'de yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırı, Rusya için yapılan bir provokasyondan ibaret. Bundan yüzde yüz eminiz. Kimysal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün acilen bölgeye gelip gerekli araştırmaları yapmalarını istiyoruz" dedi.

ABD iletişime dair tüm yolları kesiyor

Rusya ve ABD Dışişleri bakanlarının iki aydan uzun bir süredir temas kuramadığını söyleyen Zaharova, Rus Dışişleri ve Rus Büyükelçiliği vasıtasıyla ABD Büyükelçiliği ile temas kurduklarını açıkladı. Zaharova konuyla ilgili, “Tabii ki bunu söylemek istemiyorum, ama bu temaslar oldukça zayıf. Gerçek bir iletişim sağlamak için daha fazla temas kurmalıyız ama ne yazık ki Amerikalı ortaklarımız iletişime dair tüm yolları kesiyor" dedi.

Trump'ın mesajı şaşırtıcı

Trump'ın, Rusya'nın “hazır” olması gerektiği mesajına şaşırdığını söyleyen Zaharova, “Bu kadar güçlü mesajların sosyal medya aracılığıyla gönderilmesine şaşırdım. Bunun için gerçek iletişim araçlarına mutlaka bir zaman ayrılmalı" dedi.

Esed bizim değil sizin adamınız

"İstediğimiz tek şeyin barış olmasına ve iş birliği teklifimize Amerikalı politikacıların neden hala kör kaldığını anlayamıyoruz" diyen Zaharova, "Esed, Moskova'nın değil, Londra ve Washington'un en iyi dostuydu. Bay Kerry (John Kerry), senatodayken Esed ile dostane bir ilişki içerisindeydi. Esad hayatını İngiltere’de geçirdi, o bizim adamımız değil, o daha çok sizin adamınız" dedi.

Suriye'ye doğru kritik adımlar atılıyor

ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği kimyasal silah saldırısına karşı Suriye'yi vurup vurmama konusunda istişareler yapıyor.

Rusya ve ABD, Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında uluslararası bir soruşturma için getirdikleri ayrı önerileri karşılıklı olarak engelledi.

ABD Başkanı Trump Pazartesi yaptığı açıklamada, kimyasal silah saldırısının sorumlusunun belirlenmesinden sonra hızlı ve güçlü bir karşılık verileceğini söyledi. Trump, Suriye'yi izleyebilmek için hafta sonu programlarını iptal etti.

Fransa'da konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye'de kimyasal silah kullanılan saldırıya karşı yapılacak bir askeri operasyona, ülkesinin de katılabileceğini söyledi.

Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Alexander Zasypkin, Suriye'ye fırlatılacak her Amerikan füzesinin havada vurulacağını ve fırlatma rampalarının da hedef alınacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Trump'ın "silahsızlanma" mesajına cevap olarak, "Bu iyi bir fikir. Hadi sizin kimyasal silahlarınızdan başlayalım" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Suriye'de terörü destekleyen ABD'nin, fabrikasyon yalanlarla saldırı planladığını" savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'ın ülkesine yönelik tehdit açıklamaları sonrası, dünyadaki durumun endişe verici olduğunu ve sağduyunun hakim olması gerektiğini söyledi

Kaynak: TRT Haber