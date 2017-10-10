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Yüzlerce Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği bildirildi.

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Yüzlerce Yahudi Mescid-i Aksaya baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, "Sabah saatlerinden bu yana 537 fanatik Yahudi, İsrail polisinin koruması altında Aksa'nın Fas (Meğaribe) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdi." dedi.

Yahudilerin kutsal günlerinden Sukot'un idrak edildiği bugünlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri arttı. Son iki günde bine yakın fanatik Yahudi, Harem-i Şerif'e baskın düzenlemişti.

İşgal ve abluka sürüyor

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de 2006'dan beri abluka altında tutuyor.

Etiketler: İsrail Polisi, Mescid-i Aksa, Harem-i Şerif
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