Yüzlerce motosikletli Srebrenitsa yolunda

Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Motosiklet Maratonu'na katılanlar, Saraybosna'nın ana caddelerinden geçerek Öldürülen Çocuklar Anıtı önünde buluştu.

Motosiklet maratonunun Saraybosna sokaklarından geçişini, vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Uluslararası Srebrenitsa Motosiklet Maratonu Organizatörü Enver Sulic, bu yıl sadece Avrupa'dan değil, dünyanın birçok bölgesinden maratona katılım olduğunu, maratona 600'e yakın motorcunun katıldığını söyledi.

Enver Sulic, Srebrenitsa'da yaşananların unutulmadığını, soykırımın hiçbir zaman unutulmaması için gelecek nesillerin de bu geleneği sürdürmesi gerektiğini belirtti.

"Burada yapılan katliamı unutmuyoruz, unutmayacağız"

Maratona İstanbul'dan katılan Muhafazakar Motorcular Kulübü Üyesi Murat Sağır, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya ve Karadağ'dan geçerek Bosna Hersek'e geldiklerini anlattı:

"Burada yapılan katliamı unutmuyoruz, unutmayacağız. Acısı olan annelerin, babaların ve kardeşlerin yüreğini bir nebze olsun serinletebilmek ve bu zulmü yapanların yüreklerine korku salmak için buradayız, burada olmaya da devam edeceğiz."

Bu yıl 35 kurban defnedilecek

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin hayatını kaybettiği Srebrenitsa Soykırımı'nın 23. yılında, yarın kılınacak cenaze namazının ardından 35 kurban daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek.

Kimlik tespiti yapılan 35 kurbanın daha toprağa verilmesinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı’na defnedilenlerin sayısı 6 bin 610’a yükselecek. Bu yıl defnedilecek kurbanların en genci 16 yaşındayken öldürülen Vesib İbric, en yaşlısı ise 71 yaşındaki Sahin Halilovic olacak.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda yarın kılınacak cenaze namazı ve anma törenine farklı ülkelerden binlerce ziyaretçinin katılması bekleniyor.

"Barış Yürüyüşü" bugün sona erecek

Srebrenitsa'nın işgal edilmesinin ardından başlayan soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin kullandığı ve yaşanan katliamlar nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak da bilinen orman yolunda düzenlenen üç günlük Barış Yürüyüşü de bugün sona erecek.

Türkiye'den de katılımcıların bulunduğu yürüyüşe bu yıl 6 binden fazla kişi katılıyor.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan Boşnak siviller Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak sivili ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Kaynak: AA