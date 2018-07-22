Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, bu sabah 720 fanatik Yahudi'nin gruplar halinde ve İsrail polisinin korumasında, Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdiği belirtildi.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın tüm girişlerine bariyer koydu

Aralarında aşırı sağcı milletvekili Yehuda Glick'in de olduğu Yahudilerin bir müddet Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaştığı aktarıldı.

Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, Aksa'nın tüm girişlerine bariyer koyan İsrail polisi, Filistinlilerin avluya girmesine kimlik kontrolüyle izin verdi.

Olaya ait sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, fanatik Yahudilerin baskınına tepki göstermek için Filistin bayrağı açan bir çocuğun İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı görülüyor.

Yahudilerin Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıldönümü kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskınlarının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudilerin sayısında ciddi artış

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısında geçen yıla oranla ciddi artış yaşanması dikkat çekiyor.

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini destekleyen İsrailli "Yara" adlı derneğin bir süre önce yayımladığı raporda, geçen yıl Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı 22 bin 256 iken, bu yılın ilk altı ayında söz konusu sayının 22 bin 206'ya ulaştığı belirtildi.

Raporda, "Yıl sonunda bu sayının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor" denildi.

Son günlerde yapılan baskınlarla birlikte Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudilerin sayısı geçen yılı aşarak 23 bini geçmiş durumda.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliği taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakkı olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA