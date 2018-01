Yüzbinlerce kadın Trump'a karşı yürüdü

Trump'ın Beyaz Saray'daki birinci yıl dönümünde, Washington başta olmak üzere New York, Chicago, Los Angeles gibi birçok eyalette yüzbinlerin katıldığı "Kadınlar Yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüşe erkeklerde destek verdi.

Trump karşıtı protestolara dönüşen ''Kadınlar Yürüyüşü''nde göstericiler, Başkan Trump'ın politikalarını eleştirdi. Trump karşıtı dövizler taşıyarak sloganlar attı.

Chicago'da Grand Park’ta toplanan göstericiler, burada gerçekleşen konuşmaları sloganlar atarak dinledi. Parktaki konuşmaların ardından göstericiler, Jackson Caddesi üzerinden yaklaşık bir kilometre mesafedeki Federal Plaza’ya doğru yürüyüşe geçti.

300 bin kişinin katıldığı açıklandı

Organizatörlerin yaklaşık 300 bin kişi olduğunu açıkladığı kalabalık planlanan güzergaha ve Federal Plaza Meydanı’na sığmadı. Yoğunluk nedeniyle kalabalığın bir bölümü Grand Park’ta Federal Plaza Meydanı’ndaki göstericilerin dağılmalarını bekledi. Bazı grupların da planlanmamasına rağmen Trump Tower’a yürüdükleri öğrenildi. Barışçıl gösteri olaysız sona erdi.

New York'ta da pembe şapkalar takan göstericiler, Trump Tower yakınlarında toplandı ve gösterilere 120 binden fazla kişi katıldı.

Trump ise Twittter'dan ''Tüm kadınların yürümesi için mükemmel bir gün. Dışarı çıkın ve son 12 aydaki tarihi başarıları, eşi görülmemiş ekonomik başarı ve zenginliği kutlayın. Kadınların işsizlik oranı son 18 yılın en düşüğünde!'' paylaşımında bulundu.

