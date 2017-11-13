Yüz, ses, yürüyüş... Çin'de devlet herkesi izleyebilecek

Sokakta yürürken, alışveriş yaparken ya da umumi bir tuvalete girerken. Her yerde kameralar var ve hepsi bir ağa bağlı.

Çin hükümeti yüz tanıma teknolojisini kullanarak tüm vatandaşlarını izlemeye hazırlanıyor. Üstelik izlemeye alacakları nüfus 1 milyar 300 milyonun üstünde.

Bilim kurgu dizilerine, filmlere konu olan bu gözetleme sisteminde denemeler neredeyse tamamlandı. Bu denemelerde saniyeler içinde kimlik tespiti yapılabiliyor.

Sistemi kuran teknoloji uzmanları polis merkezleriyle birlikte çalışarak yüz tanıma programını kullanılabilir hale getirdi.

Üstelik bu yalnızca daha geniş çaplı gözetleme ağının bir parçası. 2015 yılından beri bir yandan ses tanıma diğer yandan da yürüyüş stili gibi kişiye özel davranışların veri tabanları oluşturuluyor. Bu projeler de hızla devam ediyor. Anhui Eyaletinde polisin, şimdiden 70 bin ses örneği topladığına dair raporlar bile var.

Tüm bu gelişmeler mahremiyet tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Ancak Çinli yetkililere göre halk iki tercih arasında seçim yapmak durumunda. Bir yanda güvenlik diğer yanda mahremiyet var. Ve onlara göre Çinliler bu ikilimden “güvenlik” diyerek çıkacaklar.

Reuters