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'Yüz bin Müslüman Bangladeş'e geçmeyi bekliyor'

IOM Sözcüsü Joel Millman, Myanmar'ın Arakan eyaletine bağlı Buthidaung kentinde yaklaşık 100 bin Müslüman'ın, Bangladeş'e geçmeyi bekliyor.

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Yüz bin Müslüman Bangladeşe geçmeyi bekliyor

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, Myanmar'ın Arakan eyaletine bağlı Buthidaung kentinde yaklaşık 100 bin Müslüman'ın, Bangladeş'in Cox's Bazar kentine geçmek için beklediğini açıkladı.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Millman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 515 bine ulaştığını belirtti.

Sözcü Millman, IOM ekiplerinin Bangladeş-Myanmar sınırında yaptığı takiplere göre, halen günde tahminen 2 bin sığınmacının Cox's Bazar'a geçtiği bilgisini paylaştı.

Kamplara ulaşan sığınmacıların bitkin düştüğünü ve çoğunlukla beraberinde bir şey getiremediklerini anlatan Millman, uluslararası gözlemcilere göre, halen Arakan'ın kuzeyindeki Buthidaung kentinde yaklaşık 100 bin Müslüman'ın Bangladeş'in Cox's Bazar kentine geçmek için beklediğini kaydetti.

IOM'nin son 6 haftada Bangladeş'e geçen sığınmacıların acil ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası topluma 120 milyon dolar tutarında yardım çağrısı yaptığını dile getiren Millman, bu parayla gelecek 6 ay boyunca 450 bin sığınmacıya yardım yapılmasının amaçlandığını kaydetti.

Etiketler: uluslararası göç örgütü, myanmar, arakanlı müslümanlar, bangladeş
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