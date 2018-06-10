Yurt dışındaki seçim sandıklarında uzun kuyruklar oluştu

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmak isteyen Türk seçmenler, sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Almanya

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Essen, Düsseldorf ve Köln Başkonsoloslukları önünde oy kullanmak isteyen Türk vatandaşları zaman zaman bir kilometreye varan kuyruklar oluşturdu.

Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, seçim bölgelerinde hafta sonu olması dolayısıyla dün seçimlere büyük ilgi olduğunu, bugün ise daha büyük bir ilgi olduğunu ifade etti.

Cebeci, "Vatandaşlarımız akın akın Essen fuar alanına geliyorlar. Essen Almanya genelinde en çok oy kullanılan bölgelerden biri olma niteliğini sürdürüyor. Biz de vatandaşlarımızı oy kullanmaya teşvik etmeye devam ediyoruz." dedi.

Hafta içi günler tercih edilmeli

Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel de sandıkların yerel saat ile 09.00-21.00 arasında açık olacağını belirterek, seçmenlerin fazla beklememesi için sandık sayısını arttırdıklarını, hafta içi 10, hafta sonu ise 12 sandık ile hizmet verdiklerini kaydetti.

Pazar günü olması nedeniyle seçmenlerin sandığa yoğun ilgisi olduğunu belirten Gürel, "Başkonsolosluğumuz önünde ve otoparkımızda uzun bir kuyruk oluştu. An itibarıyla 12 sandığımızın çok hızlı çalışmasıyla bu kuyruğu eriteceğimizi düşünüyoruz. Seçmenlere çağrım oy kullanmak için hafta sonunu beklemesinler, mümkün mertebe hafta içi günleri tercih etsinler." ifadelerini kullandı.

Gürel, seçmenlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan fotoğraflı ve geçerli bir kimlikle oy kullanmaya gelmeleri gerektiğini hatırlattı.

Köln'de kısmen yoğunluk yaşandı

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ise Pazar günü olması nedeniyle çok aşırı olmamakla birlikte bir yoğunluk yaşandığını, ancak bunun akıcı ve hızlı bir şekilde oy kullanılması ile bekleme sürelerinin ortalama yarım saat olduğunu söyledi.

Herkesi vatandaşlık görevlerini yapmaya davet eden Erciyes, "Vatandaşlarımızı bu demokratik haklarını kullanmaya davet ediyoruz. Biz de Başkonsolosluk olarak vatandaşlarımıza her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'da yaşayan seçmenler 19 Haziran'a kadar Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluklarına ait seçim merkezlerinde oylarını kullanabilecek.

Avusturya

Viyana Başkonsolosluğuna yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya gelen vatandaşlar, hafta sonu olması nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu.

Avusturya'da 7 Haziran'da başlayan oy kullanma süreci vatandaşların yoğun ilgisiyle sürüyor.

Oy kullanmak üzere başkonsolosluk binasına gelen Beytullah Kedikli yaptığı açıklamada, yaklaşık 17 yıldır Viyana'da yaşadığını belirterek, başkonsolosluk önünde kuyruk olsa da işlemlerin hızlı sürdüğünü, yeterince sandığın bulunması dolayısıyla da oy verme işleminin kısa sürdüğünü söyledi.

"Büyük bir ayrıcalık"

Kedikli, Avrupa'da yaşan Türklerin oy kullanabilmesinin büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, uzun yıllar Türk vatandaşı olarak Avusturya'da yaşaması nedeniyle bu ülkede oy kullanamadığını, Türkiye'nin böyle bir imkan sunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seçimlerin ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Kedikli, "Konsolosluk önündeki bu kalabalığı görünce sevindim gerçekten. Çünkü seçim öncesi Avusturya başta olmak üzere genel olarak Avrupa kamuoyunda Türk vatandaşların Türkiye’deki seçimlere iştirak etmesi hususunda engel olucu haberler yaptılar. Bu nedenle insanların demokratik haklarını yeterince kullanmayabileceklerini düşündüm ancak bu kalabalığı görünce çok memnun oldum." ifadelerini kullandı.

"Bu yaklaşım kabul edilemez"

Kedikli, Avusturya hükümetinin hem seçim öncesi Türk siyasilere yönelik tutumu hem de önceki gün camilerin kapatılması ve çok sayıda imamın sınır dışı edilmesi yönünde alınan kararı eleştirerek, her fırsatta demokrasi, insan haklarından bahsedenlerin bu yaklaşımının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Viyana'ya yaklaşık 70 uzaklıktaki Sank Pölten şehrinden kiraladıkları otobüsle oy kullanmaya gelen Halil Yıldırım da Başkonsoloslukta işlemlerin gayet hızlı gerçekleştiğini, çalışan görevlilerin çok sabırlı ve anlayışlı olduklarını söyledi.

Yıldırım, Türkiye’nin geleceği açısından yurt dışında yaşayan seçmenlerin de oy kullanabiliyor olmasının önemli bir kazanım olduğuna işaret etti.hmet Tepeli ise Viyana’ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Tulln kasabasından vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandıkların kurulduğu başkonsolosluk binasına geldiğini kaydederek, "Gayet güzel bir şekilde oyumuzu kullandık, hiçbir sıkıntı yok, biraz kuyruk var ama o da çok çabuk ilerliyor. Bu da şikayet edilecek bir şey değil.” diye konuştu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Avusturya'da 19 Haziran yerel saatle 21:00'e kadar oy kullanabilecek. Ayrıca vatandaşlar 7-24 Haziran arasında 7/24 gümrük kapıların da kurulan sandıklarda oy verme işlemini yapabilecek.

Fransa

Fransa'nın Paris ve Lyon kentlerindeki başkonsolosluklarda oy kullanma işlemlerinde yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Türk seçmenler, Paris Başkonsolosluğu önünde 1 kilometreden fazla uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, oy kullanmak için Paris Başkonsolosluğuna şehir dışından otobüslerle geldi.

Paris polisi, başkonsolosluğun olduğu caddeyi trafiğe kapattı.

Lyon ve Strazburg'da kiralanan çok amaçlı salondaki sandıklarda da kuyruklar oluştu.

Yaklaşık 330 bin kayıtlı seçmenin olduğu Fransa, Almanya'dan sonra yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu ülke konumunda.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Fransa'daki Türk seçmenler perşembe günü sandık başına gitmeye başlamıştı.

Fransa'daki Türk seçmenler Paris, Strazburg, Lyon, Marsilya, Bordeaux ve Nantes bölgelerinde kiralanan çok amaçlı salonlarda veya başkonsolosluk binalarında kurulacak sandıklarda oylarını kullanabiliyor.

Seçmenler, 19 Haziran'a kadar 09.00-21.00 saatlerinde randevu alınmasına gerek olmadan oy kullanabilecek. Seçmenlerin, oy kullanabilmek için T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya pasaportlarını yanlarına almaları gerekiyor.

Yurt dışında kullanılan oylar, THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya gönderilecek. Tüm oy torbaları, ATO Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salona götürülerek burada Türkiye genelindeki oy kullanma işlemi sona erene kadar muhafaza edilecek.

Yurt dışı oyları, 24 Haziran'da saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlanacak.

Kaynak: AA