Yurt dışındaki Müslümanlar Kadir Gecesi'nde camileri doldurdu

Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi yerleşkesinde yer alan Köln Merkez Camii'nde Kadir Gecesi için yapılan programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Çoğunluğu Türklerden oluşan ve her milletten Müslüman'ı buluşturan camide, cemaatin saf tuttuğu teravih namazının ardından dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı çeken ve gözyaşı döken Müslümanların huzur bulması için dua edildi.

İsveç

Kadir Gecesi, İsveç'in başkenti Stockholm'de binlerce Müslümanın katılımıyla kutlandı.

Ortalama 20 saat oruç tutan ve teravih namazını kılmak için camilere akın eden gurbetçiler yer bulmakta güçlük çekti.

Stockholm'ün en büyük mabetlerinden Fittja Ulu Camii'nde program düzenlendi.

Vaazdan sonra yapılan duada camiyi dolduran müminler dua etti.

Programa İsveç Süper Ligi Hammbarby'nin Türk asılı futbolcusu Erkan Zengin ve Gençlerbirliği'nin futbolcusu Serkan Özkan da katıldı.

Namazdan sonra birbirlerinin Kadir Gecesi'ni kutlayan Müslümanlara, cami derneği çeşitli yiyecek ve içecekler ikram etti.

Balkanlar

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi dolayısıyla camileri doldurdu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii'ne giden Müslümanlar, teravih namazından önce Kadir Gecesi için düzenlenen programa katıldı.

Camide gece boyunca Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, eller semaya açıldı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Banja Luka'da yaşayan Müslümanlar da tarihi Ferhadiye Camii'ne akın etti.

Teravih namazından önce yapılan zikire katılan vatandaşlar, teravih namazının ardından okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlit eşliğinde huzur buldu.

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Müslümanlar, Starodoganjska Camii'nde teravih namazının ardından düzenlenen programa katılarak namaz kılıp dualar okudu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, şehirle aynı ismi taşıyan camiyi dolduran Müslümanlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Müslümanlar ise, şehirdeki tek cami olan Bayraklı Camii'nde toplanırken, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde de Kadir Gecesi için birçok program yapıldı.

Makedonya’da yaşayan Müslümanlar da, Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek için camileri doldurdu.

Başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camii'nde düzenlenen programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, teravih namazının ardından dua etti.

Kadir Gecesi, Makedonya genelindeki camilerde coşkuyla idrak edildi.

Kosova'da da Kadir Gecesi nedeniyle programlar düzenlendi.

Başkent Priştine'deki tarihi Fatih Sultan Mehmed Camii'ni dolduran vatandaşlar, cami içinde yer bulamayınca namazlarını avluda kılarak, dualar etti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Tabak Camii'nde de Kadir Gecesi dolayısıyla yoğunluk oluştu. Müslümanlar, teravih namazının ardından dua etti. Öte yandan Millet Şehitleri Bulvarı'nda da Kadir Gecesi için program düzenlendi.

Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar ülke genelindeki camileri doldurarak geceyi idrak etti.

ABD

Kadir Gecesi, ABD'nin Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) dualarla idrak edildi.

Başkent Washington'a yaklaşık yarım saatlik mesafede bulunan merkeze, binlerce Müslüman akın etti.

Maryland'in yanı sıra Washington, Virginia ve New York gibi farklı bölgelerden gelen Müslümanlar, yatsı namazı öncesi DCA Başkanı Fatih Kanca'nın Kadir Gecesi'nin önemiyle ilgili vaazını dinledi.

Teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

DCA yönetimi projelerini anlattı

Bu arada DCA yönetimi, Kadir Gecesi nedeniyle düzenlediği iftar öncesinde merkezin projelerinin anlatıldığı bir toplantı düzenledi.

Kanca, toplantıda yaptığı konuşmada, DCA'nın başta Türk-Amerikan toplumu olmak üzere ABD'de yaşayan Müslümanlara bir armağan olduğunu vurgulayarak, Müslümanlara merkezin projelerine katkı sağlamaları için çağrı yaptı.

DCA, 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı. Merkezin bünyesinde cami, kültür merkezi, cemiyet binası, geleneksel Türk evleri, hamam, konferans salonu ve bir restoran var.

Kaynak: AA