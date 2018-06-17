Yurt dışında yaşayan Türk seçmenlerin oy verme işlemi sürüyor

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve sınır kapılarında oy verme işlemleri sürüyor.

Gürcistan

Gürcistan'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum'daki başkonsoloslukta yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı.

Tiflis Büyükelçiliği'nde kurulan sandıkta ilk oyu kullanan Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, "Tiflis'te 920 seçmenimiz kayıtlı, 881 seçmen de Batum'da kayıtlı" dedi.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır kapılarında da oy sandıkları kurulduğunu ve vatandaşların burada da oy kullanabileceklerini belirten Büyükelçi Yazgan ayrıca seçmenlerin Sarp Sınır Kapısı'nda 24 saat oy verebileceğini söyledi.

Yazgan, Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu'nda yerel saatle 21.00'e kadar oy verme işlemlerinin süreceğini belirtti.

Özbekistan

Özbekistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Taşkent Büyükelçiliği'nde sandık başına gitti.

Seçmenler 09.00-21.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.

Azerbaycan

Azerbaycan'da seçmenler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda Türkiye saatiyle 08.00'da oy kullanmaya başladı.

Seçim için Bakü Büyükelçiliği'nde 5, başkonsolosluklarda birer olmak üzere toplam 7 sandık kuruldu.

Azerbaycan'da 5 bin 209 kayıtlı seçmen bulunuyor. Oy verme işlemi Türkiye saati ile 20.00'ye kadar devam edecek.

İspanya

İspanya'da, Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda oy verme işlemi yerel saatle 09.00’da başladı.

İspanya'da oy kullanma işlemi 21.00'de sona erecek.

Macaristan

Macaristan’da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı.

2 bin 156 seçmenin kayıtlı olduğu Macaristan'da seçmenler, yerel saatle 21.00'e kadar oy kullanabilecek.

Erbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yaşayan Türk vatandaşların oy verme işlemi yerel saatle 09.00 itibarıyla Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda başladı.

IKBY'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan 2 bin 500 kadar Türk vatandaşı, yerel saatle 21.00'e kadar oy kullanabilecek.

Mısır

Mısır’da yaşayan Türk seçmenler, Kahire'deki konsolosluk binasında oy vermeye başladı.

Mısır’da 1194’ü başkent Kahire, 292’si İskenderiye’de olmak üzere 1486 Türk seçmen bulunuyor.

ABD

ABD'nin batı yakasındaki 12 eyalette yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Los Angeles Başkonsolosluğu'na gelerek oy verme işleminin son gününde de oylarını kullanmaya devam ediyor.

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, ABD'nin batı yakasındaki 12 eyaleti kapsayan ve ABD genelindeki yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 106 bin 336 seçmenin 17 bininin Los Angeles'ta bulunduğunu belirtti.

ABD'de oy verme işlemi yerel saatle 21.00'de sona erecek.

Ürdün

Ürdün'de yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00’dan itibaren sandık başına gitti.

Ürdün'de 1800'den fazla seçmenin kayıtlı olduğu belirtiliyor.

Ülkedeki oy verme işlemleri yerel saatle 21.00'e kadar devam edecek.

Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova

Sırbistan'daki seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde oylarını kullanmaya başladı.

Öte yandan Sırbistan'da ilk kez kurulan seçim sandığına, sandık kurulmayan çevre ülkelerden de yoğun katılım olduğu gözlendi.

Önceki yıllarda kayıtlı seçmen sayısının 500'den az olması nedeniyle sandık kurulmayan Sırbistan'da 537 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Arnavutluk’taki Türk seçmenler de yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği'ne gelerek oylarını kullanmaya başladı.

Arnavutluk'ta yaklaşık 1350 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Kosova’da yaşayan Türk seçmenler ise yerel saatle 09.00 itibarıyla Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ile Prizren Başkonsolosluğu'na gelerek oylarını kullanıyor.

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Priştine'de 1328 ve Prizren'de 338 civarı seçmen bulunduğunu söyledi.

Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova'da oy kullanma işlemi yerel saatle 21.00'e kadar sürecek.

Kaynak: AA