Yurt dışında yaşayan Türk seçmenler sandık başında

Kazakistan’da yaşayan Türk seçmenler, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Astana, Almatı ve Aktau kentlerinde sandık başına gitmeye başladı.

Astana Büyükelçiliği bünyesinde 1641, Almatı Başkonsolosluğu’nda 2 bin 578 ve Aktau Başkonsolosluğu’nda da 348 seçmen bulunuyor.

Başkent Astana'da bulunan Türk vatandaşlar, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği’nde oyunu kullanırken, Almatı ve Aktau'da seçmenler konsolosluk binalarında oy veriyor.

Seçmenler, 16-17 Haziran tarihlerinde yerel saatle 09.00-21.00 arasında oy kullanabilecek.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, seçimle ilgili tüm teknik düzenlemelerin yapıldığını söyleyerek, "Seçimler, sakin ve huzurlu bir ortamda başladı ve bu şekilde geçeceğini temenni ediyoruz" dedi.

Kırgızistan

Kırgızistan'da yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ya da kimliklerini ibraz ettikten sonra oy verdi.

Kırgızistan'da bulunan 2 bin 30 kayıtlı Türk seçmen bugün ve yarın oy kullanabilecek.

Çin

Çin’deki Türk seçmenler de yerel saatle 09.00’da sandık başına gitmeye başladı. Vatandaşların oy kullanma işlemleri yarın 21.00’a kadar sürecek.

Pekin Büyükelçiliği dışında Şanghay, Guangcou ve Hong Kong başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda da oy kullanma işlemleri sürüyor.

Pekin'de 616, Guangcou'da 510, Şanghay'da 790 ve Hong Kong'da 345 olmak üzere Çin'de toplam 2 bin 261 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Rusya

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Türk vatandaşları yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği’nde kurulan sandıklarda oy vermeye başladı.

Türkiye'nin St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk başkonsolosluklarında da gerçekleştirilen oy verme işlemleri yarın yerel saatle 21.00'de sona erecek.

Bulgaristan

Bulgaristan'da kayıtlı 8 bin 500 Türk seçmen de Türkiye'nin Sofya, Filibe ve Burgaz'daki diplomatik temsilciliklerinde oy kullanmaya başladı.

Seçmenler, 18 Haziran Pazartesi akşamına kadar üç diplomatik temsilcilikte belirlenen saatler içerisinde oy kullanabilecek.

Birleşik Krallık

İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya'da yaşayan Türk vatandaşları, oylarını yerel saatle 09.00'dan itibaren Londra'nın batısındaki Olympia Konferans Merkezi ile İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Edinburgh Başkonsolosluğu çalışma ofisinde kurulan sandıklarda kullanıyor.

Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk vatandaşları için oy verme işlemi 4 gün boyunca devam edecek.

Vatandaşlar, her iki merkezde de 19 Haziran Salı akşamına kadar, hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00-21.00 saatlerinde oy verebilecek.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, saat 09.00 itibarıyla Lefkoşa'da bulunan 20 Temmuz Fen Lisesi'ne giderek oylarını vermeye başladı.

Seçmenler, 18 Haziran'a kadar 09.00-21.00 saatlerinde 20 Temmuz Fen Lisesi'nde oy kullanabilecekler.

İsveç

İsveç'te, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başkent Stockholm'de bulunan Kista Fuar'ında kurulan 17 sandıkta oylarını kullanıyor.

Yaklaşık 39 bin seçmenin kayıtlı olduğu İsveç'te oy verme işlemi 17 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 20.00'ye kadar devam edecek.

Bosna Hersek

Bosna Hersek'te yaşayanTürk seçmenler, yerel saat ile 09.00'dan itibaren Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'ne gelerek oylarını kullanmaya başladı.

Yaklaşık 2 bin 500 kayıtlı seçmenin bulunduğu Bosna Hersek'te, seçmenlerin ülkenin farklı şehirlerinden kaldırılacak otobüslerle Saraybosna'ya gelerek oylarını kullanabilecekleri bildirildi.

Makedonya

Makedonya'da yaşayan Türk seçmenler de yerel saat ile 09.00 itibarıyla Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği'ne gelerek oylarını kullanmaya başladı.

Makedonya'da kayıtlı 2 bin 518 Türk seçmen bulunuyor.

Yunanistan

Yunanistan'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, sandıkların kurulduğu Atina, Selanik, Gümülcine ve Rodos'ta Türkiye saati ile 09.00'da oy vermeye başladı.

Batı Trakya

Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde yaşayan Türk seçmenler de sandık başına gitti.

Gümülcine'de yaşayan Türk Başkonsolosluğuna erken saatlerde gelmeye başlayan seçmenler konsolosluk binasında kurulan sandıkta oylarını kullandı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, 16-17 Haziran tarihlerinde 09.00- 21.00 saatleri arasında, Atina-Pire, Gümülcine, Selanik ve Rodos'taki başkonsolosluklarda oylarını kullanabilecek.

Yunanistan'da yaklaşık 11 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

Kaynak: AA