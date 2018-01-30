Yurt dışında terör yandaşlarının provokasyon çabalarına geçit yok

Yurt dışında yaşayan Türklerin gözü kulağı Afrin'de. Binlerce Türk dualarıyla ve maddi imkanları ile Mehmetçiğe destek veriyor.

Buna karşın son dönemde saldırılarını artıran terör örgütü sempatizanlarının hedefinde cami, Türk dernekleri ve Türklerin yaşadığı yerler var. Bu olaylardan biri de Belçika'da yaşanmıştı.

Anvers'te PKK yandaşları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu bir otobüsle, ağırlıklı olarak Türklerin yaşadığı Brederode Sokağına girmişti. PKK destekçileri, terör örgütü lehine slogan atarak çevredekileri tahrik etmişti.

Belçika'nın Anvers kentinde yaşananlardan dolayı Türkler rahatsız ve tedirgin. Belçika hükümetinden ve polisinden destek bekliyorlar. Benzer saldırıların yaşanmaması için Türkler polisi uyarıyor.

Sadece Anvers'te değil, Genk'te de terör örgütü sempatizanları sivilleri hedef alıp Türk Kültür Derneğine silahlı saldırmıştı.

"Bu provokasyonlara gelmeyeceğiz"

Sivil toplum kuruluşları ise terör gruplarının maksatlı eylemlerine karşı akılcı politikalar izlemekten yana.

"Derneğimiz geçenlerde bir silahlı saldırıya uğradı. Şunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Biz Türk toplumu olarak provokasyonlara gelmeyeceğiz. Yaşadığımız ülkenin kanunlarına uygun bir şekilde hareket edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devletini zor durumda bırakacak hareketlerden kesinlikle uzak duracağız."

Avrupa'daki kanaat önderleri ve yetkililer özellikle gençleri provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

Kaynak: TRT Haber