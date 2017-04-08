Yurt dışında oy verme işlemi ne zaman bitiyor?

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında, yurt dışında oy verme işlemi yarın sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, seçmenler, anayasa değişikliği için yurt dışındaki bazı temsilcilikler ile gümrük kapılarında 27 Mart'tan itibaren oy kullanmaya başladı.

Oy verme işleminin başladığı günden bu yana Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Kanada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Romanya, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Bulgaristan ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'ndaki temsilciliklerde 928 bin 594 seçmen oy kullandı.

Havalimanlarında oluşturulan geçici gümrük kapıları ile diğer gümrük kapılarında ise 59 bin 324 seçmen sandığa gitti. Böylece yurt dışında bugüne kadar 987 bin 918 seçmen tercihini yaptı.

Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 1 milyon 430 bin 126 seçmenden bugüne kadar 562 bin 89'u oy kullanırken, sandığa gitme oranı yüzde 39,3 olarak belirlendi.

Fransa'da ise 326 bin 375 seçmenden 116 bin 899'u sandığa gitti. 137 bin 675 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu Belçika'da oy kullananların sayısı da 60 bin 600'e ulaştı.

Avustralya'da ise Sydney, Melbourne ve Canberra temsilciliklerine kayıtlı 44 bin 463 seçmenden 11 bin 408'i sandık başına gitti.

1 Nisan'da oy verme işleminin başladığı ABD'de 100 bin 42 seçmenden 20 bin 456'sı oy verdi.

KKTC'de 104 bin 507 seçmenden 20 bin 636'sı, Hollanda'da 252 bin 841 seçmenden 60 bin 447'si sandık başına gitti. Oy verme işleminin dün başladığı İtalya'da 14 bin 195 seçmenden bin 486'sı, Kanada'da 24 bin 767 seçmenden 954'ü oy kullandı.

Bu ülkelerin dışında 12 ülkede bugünden itibaren 2 gün süreyle 26 ülkede ise yarın oy kullanılacak.

Bosna Hersek, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya, Irak, İsrail, İsveç, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Rusya ve Yunanistan'daki vatandaşlar bugünden itibaren sandık başına gidecek.

Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, İran, İrlanda, İspanya, Japonya, Katar, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Polonya, Singapur, Sudan, Tayland, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yeni Zelanda'da ise yarın oy kullanılabilecek.

Oy verme işlemi yurt dışında 57 ülkedeki 120 temsilcilikte yarın sona erecek, gümrük kapılarında ise Türkiye'deki halk oylaması tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.

Kazakistan

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için Kazakistan'daki Türk seçmenler, Astana, Almatı ve Aktau kentlerinde sandık başına gitmeye başladı.

Başkent Astana'daki Türk vatandaşları, büyükelçilik binasında kurulan sandıklarda oylarını kullanırken, Almatı ve Aktau'da seçmenler konsolosluk binalarında oylarını veriyor.

Astana'daki oy verme sürecini takip eden Yüksek Seçim Kurulu üyesi Hüsnü Bircan, AA muhabirine, halk oylamasının kurulun belirlediği kurallar çerçevesinde yapıldığını kaydederek, "Oy kullanma işlemleri 9 Nisan saat 21.00'e kadar devam edecek." dedi.

Bircan, referandumun huzurlu ve güzel geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Irak

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması için oy vermeye başladı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, burada kurulan sandıklarda oylarını kullandı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, oyunu kullandıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bağdat ve Erbil'de ilk defa halk oylaması yapıyoruz. Bağdat'ta 897 kayıtlı seçmenimiz var. İki gün boyunca büyükelçiliğimiz ve başkonsolosluğumuz vatandaşlarımızı oylarını kullanmaları için bekliyor olacak." ifadelerini kullandı.

Irak'ta yaşayan yaklaşık 3 bin Türk seçmenin kurulan sandıklarda 9 Nisan Pazar günü saat 21.00'a kadar oylarını kullanabileceği belirtiliyor.

Rusya

Rusya’da yaşayan Türk vatandaşları, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına gitti.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ile St. Petersburg, Kazan ve Novorossiyk Başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda oy verme işlemi, bu sabah yerel saatle 09.00’da başladı.

Halk oylaması için, Moskova Büyükelçiliğinde 4 ve başkonsolosluklarda birer olmak üzere toplam 7 sandık kuruldu.

Toplam 11 bin 258 kayıtlı seçmenin bulunduğu Rusya'da oy verme işlemi 2 gün devam edecek ve pazar akşamı 21.00’de sona erecek.

Moskova'da halk oylamasına ilginin yoğun olduğu gözlendi. Büyükelçilik binasının önünde zaman zaman kuyruklar oluştu.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, 2 numaralı sandıkta oy kullandı.

İsveç

İsveç'te yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için sandık başına gitti.

Ülkedeki yaklaşık 38 bin kayıtlı Türk seçmen, başkent Stockholm'de bulunan Kista Fuarı'na kurulan 16 sandıkta oylarını kullanabilecek.

İsveç'te, oy verme işlemi 9 Nisan Pazar günü TSİ 20.00’ye kadar sürecek.

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşların oy kullanmak için akın etmeye başladığı Kista Fuarı'nda, İsveç polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Öte yandan İsveç'in Malmö, Lund ve Helsingborg kentlerinde oturan Türk vatandaşları daha yakın olduğu için Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 27 Mart'tan itibaren oy kullanmaya başlamıştı. Göteborg'da oturanlar ise, 1 Nisan'dan itibaren Norveç'in Başkenti Oslo'da Türk Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanabiliyor.