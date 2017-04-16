Yurt dışında halk oylaması kutlaması

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Türk vatandaşları, halk oylamasında sandıktan "evet" çıkmasını kutladı.

AK Parti'nin Paris Seçim Koordinasyon Merkezi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Türk ve AK Parti bayraklarını salladı.

Kutlamada konuşan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Fransa Başkanı Yalçın Şimşek, "Bu bir demokrasi yarışı. Türkiye'deki güzelliği aslında bizler de burada yaşadık. Bir bayram havasında sıkıntısız, çok güzel bir şekilde bu halk oylamasını geçirdik. Bu bizim demokrasiye olan inancımızı gösteriyor." dedi.

Türkiye'de halk oylamasının demokratik bir ortamda geçmesinin, Avrupa'ya verilmiş önemli bir cevap olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Avrupa'nın son aylarda bakanlarımıza, milletvekillerimize göstermiş olduğu tutuma, burada milletimiz büyük bir cevap vermiştir. Onlara büyük bir millet olduğumuzu gösterdik. Hiç kimsenin bize ders vermesine gerek yok." diye konuştu.

Balkanlar'da halk oylaması sonuçları kutlanıyor

Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkması, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da kutlandı.

Saraybosna'da yaşayan çok sayıda Türk ve Boşnak, "Evet" kararının kesinleşmesinin ardından İlidza semtinde bir araya geldi.

Ellerindeki Türk ve Bosna Hersek bayrakları bulunan kalabalık, dualar etti, tekbirler getirip slogan attı.

Saraybosna'da okuyan Türk öğrencilerden Ahmet Can, 16 Nisan'ın demokrasi ve milli iradenin zafer gecesi olduğunu söyledi.

Yurt dışındaki tüm zorluklara rağmen sandığa giden vatandaşları tebrik eden Can, "Bu topraklarda hak davasını sürdürmek için elimizden geleni yaptık. Bugün, bunun meyvelerini görüyoruz." dedi.

Anayasa değişikliğinin Türkiye ve Türkiye'nin tüm dost ve kardeş ülkelerine hayırlı olması temennisinde bulunan Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın surda açtığı gediği büyütmek için gençler olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerine dair söz verdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin yeni sistemle çok daha güçleneceğine dikkati çeken Can, bu güçten Bosna Hersek'in de payına düşeni alacağını belirtti.

İlidza'da toplanan grup, daha sonra onlarca araçtan oluşan konvoyla şehir turu atarak "Evet" kararını coşkulu şekilde kutladı.

Kosova

Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkması, Kosova'nın Prizren şehrinde coşkuyla kutlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "Evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından şehir meydanında toplanan Prizrenliler araçlarıyla tur attı. Vatandaşlar, Türkiye, Kosova ve Arnavutluk bayrakları ile üzerinde "Evet" yazılı pankartlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıdı.

"Evet" kararını AA'ya değerlendiren Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, sonucun herkes için hayırlara vesile olmasını diledi.

Sonucun hem Türkiye hem de Türkiye dışında yaşayan Türkler için önemli olduğunu vurgulayan Yağcılar, "İnanıyoruz ki bu sonuçla Türkiye daha da güçlü bir kalkınma ve istikrar sağlayacaktır ve dünya politikasında daha aktif ve önemli bir devlet olarak yerini alacaktır." dedi.

Yağcılar, güçlü bir Türkiye'nin bölgede de istikrar ve daha fazla yatırım imkanı anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Makedonya

Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkması, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kutlandı.

Eski Türk Çarşısı'ndaki Murat Paşa Camisi önünde toplanan çok sayıda Üsküplü, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ile süslenen çarşıda "evet" kararını coşkuyla kutladı.

Kutlamalarda Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı balkon konuşması da kurulan platformda takip edilirken, meydanda toplananlar arasındaki küçük bir kız çocuğunun okuduğu şiir büyük beğeni topladı.

Şiirine, "Yer yerinden oynayacak, seni başkan yapacağız da bu ümmet şahlanacak" dizesiyle başlayan küçük kızın, "Hayırda hayır yoktur, hayırda şer çoktur" ifadeleri meydanda toplanan kalabalıktan yoğun alkış aldı.

Makedonya'nın yanı sıra bölge ülkelerinden Bosna Hersek ve Kosova'da da "evet" kararının ardından kutlamalar düzenlendi.

Lübnan

Lübnan'daki Türk vatandaşları, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından kutlama yaptı.

Vatandaşlar, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, ellerinde Türk bayraklarıyla bir kafede toplandı.

Erken saatlerden itibaren ekran başında gelişmeleri takip etmeye başlayan vatandaşlar, sonuçların kesinleşmesiyle sevinç gösterileri yaparak yöresel oyunlar oynadı ve zılgıt çekti. Vatandaşlar zaman zaman "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Yusuf Faysal yaptığı açıklamada, "Allah'a şükürler olsun, çok mutluyuz, seçimler istediğimiz gibi çıktı. Türkiye'ye hayırlı olsun. Çok mutluyuz. Lübnan'daki Türkler çok mutlu." dedi.

Hasine Akan da "Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün zafer günümüzü kutluyoruz. İnşallah sonuçlar vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Hepimiz Erdoğanız." diye konuştu.

Mehmet Baysal ise "Yeni seçimler Türkiyemiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra araçlarına bağladıkları bayraklarla kornalar eşliğinde Beyrut caddelerinde zafer turu atan vatandaşlara zaman zaman Lübnanlılar da eşlik etti.