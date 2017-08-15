Yurt dışına giden İsraillilerin yarısı geri dönmüyor

İsrail'den 2015 yılında ayrılarak yurt dışına çıkan 16 bin 700 İsrail vatandaşından 8 bin 500'ünün hala dönmediği bildirildi.

İsrail İstatistik Bürosunun açıkladığı verilere göre, ülkeyi terk eden İsraillilerin sayısında artış yaşanmaya başladı. Buna göre, 2015 yılında ülkesinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen İsraillilerin sayısı geri dönenlerden daha fazla.

Büronun verilerine göre, İsrail'den 2015 yılında ayrılarak yurt dışına çıkan 16 bin 700 İsrail vatandaşından "8 bin 500'ü" hala ülkesine dönmedi.

Haaretz gazetesi de konuyla ilgili haberinde bu durumun 2009 yılından beri "ilk kez" yaşandığını aktardı.

İstatistik Bürosu, 2015 sonrası duruma dair ise bilgi vermedi.

Yaşadıkları ülkeleri terk ederek 2015'te İsrail'e göç eden Yahudilerin sayısı, 12 yılın rekorunu kırarak 30 bini aşmıştı.

İsrail'in uyguladığı işgal politikası çerçevesinde, gelen Yahudilerin büyük kısmı Filistin topraklarına yerleştiriliyor.

Filistinlilerin yarısından fazlası, 1948 yılında İsrail'in, "işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve kendilerini zorunlu göçe tabi tutması" sonucu vatanlarından sürüldü.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 1950 yılında yayımladığı raporda, dönemin Filistin nüfusunun yarıdan fazlasının (957 bin kişi) vatanını terk etmek zorunda bırakılarak, sığınmacı konumuna düştüğü açıklanmıştı.