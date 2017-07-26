Yunus Emre Enstitüsü'nden Washington'da Türkçe kursları

ABD'nin başkenti Washington'da kısa süre önce ilk şubesini açan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), yaz dönemine özel iki ay süreli yoğunlaştırılmış Türkçe kurslarını başlattığını duyurdu.

YEE Washington Şubesi Müdürü Halid Bulut Türkçe kurslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Washington bölgesinde Türk dilinin tanıtılması konusundaki hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Bulut, "ABD'nin başkenti Washington DC'de faaliyetlerine devam eden Yunus Emre Enstitüsü Washington DC Şubesi, başta Amerikalılar olmak üzere Türkçeye ve Türk kültürüne ilgi duyan herkes için Türkçe kurslarına başlıyor." ifadesini kullanıldı.

Bulut, iki aylık yoğunlaştırılmış Türkçe kurslarında haftada 2 gün 6'şar saatten toplam 48 saat ders verileceğini belirtti.

"Türkçeye ilgi memnun edici seviyede"

"Yeni bir kurs olmasına karşın insanların Türkçeye olan ilgisi gerçekten memnun edici seviyede. Kısa süre içinde yeni kültür-sanat programlarımızı duyurup ABD'de yaşayan Türkler kadar Amerikalılara da hitap etmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Bulut, Türkçenin ve Türk kültürünün doğru ve güvenilir kaynaklardan tanıtılması için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

YEE'nin 2009'dan bu yana her yıl Türkiye'de düzenlediği "Türkçe Yaz Okulu" programına bu yıl ilk kez ABD’den de öğrencilerin katılması sağlanmış, programa katılan ilk grup önceki gün İstanbul'a ulaşmıştı.

Mayıs'ta YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, ABD'ye yaptığı çalışma ziyaretinde ABD'deki faaliyetlere hız vereceklerini ve özellikle Türkçenin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması için önemli çalışmalara imza atacaklarını açıklamıştı.