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Yunus Emre Enstitüsü Trablus ofisi açıldı

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Trablus ofisi düzenlenen tören ile açıldı.

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Yunus Emre Enstitüsü Trablus ofisi açıldı

Enstitünün Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde faaliyet gösterecek olan şubesi, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Beyrut YEE Müdürü Reha Ermumcu, Türk vatandaşları ve Lübnanlıların katıldığı tören ile açıldı.

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Erciyes, "Uzun zamandır hayal ettiğimiz ve yapılması için çaba gösterdiğimiz bir projemiz gerçekleşmiş oluyor." dedi.

Enstitünün, Türk dilini, tarihini ve kültürünü tanıtmak için çalıştığını, bulunduğu ülke ile kültürel ilişkileri geliştirmekle görevli bir kurum olduğunu belirten Erciyes, "Yaklaşık iki senedir Trablus'ta bir YEE şubesi açılması için gayret gösteriyorduk. Şu an yaptığımız bu açılıştan dolayı çok büyük bir mutlukuluk duyuyorum. Bu merkezimizin Türkiye ile Lübnan arasındaki kültürel ilişkileri daha da güçlendireceğini ümit ediyorum. Biz Türkiye olarak her zaman Lübnan'ın ve Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Kültürel ilişkilerimizin de her alanda geliştirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Beyrut YEE Müdürü Reha Ermumcu ise yaptığı konuşmada, "Dünya genelinde farklı kıtalarda 50’den fazla kültür merkezi olan Yunus Emre Enstitüsünün Lübnan’daki ikinci şubesini açmanın onurunu burada hep beraber yaşıyoruz. Bu katılım Lübnan halkının Türkiye’ye olan sevgisini de gösteriyor. Lübnan ile Türkiye'nin karşılıklı ilişkilerini kültür, sanat, eğitim ve bilim alanlarında daha ileriye taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından YEE Müdürü Ermumcu ile YEE Trablus Şubesi'nin binasını kullandığı Safadi Kültür Merkezi Koordinatörü Nadine el-Ali, iki kurum arasında yapılan anlaşmayı imzaladı.

Büyükelçi Erciyes ve beraberindeki heyet, Türkçe dersi yapılan bir sınıfı ziyaret ederek öğrenciler ile sohbet etti.

Törene katılanlara Türk mutfağından yiyecekler ikram edildi.

Etiketler: Yunus Emre Enstitüsü, trablus
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