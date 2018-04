Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Varufakis, Çipras'a rakip oluyor

TRT World'e röportaj veren Yannis Varufakis, önümüzdeki seçimlerde Çipras'ın karşısına rakip olarak çıkacağını açıklayarak, "Yunanistan'ın başbakanı olma fikri kulağa korkunç geliyor. Ama yine de birinin eninde sonunda yapması gereken pis bir iş. Keşke bunu yapmak zorunda kalmasam. Keşke Çipras'ı destekleyebilsem. Keşke bu ülke için doğru olanı yapan herhangi birini destekleyebilsem" dedi.

EXCLUSIVE: Greece’s former finance minister, @yanisvaroufakis, has told us he will run for prime minister in the country’s next general elections. We spoke to him at length about his new political party and what’s behind his intentions to run pic.twitter.com/uLz5RpNPr1