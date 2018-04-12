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Buradasınız : » » Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Varufakis, Çipras'a rakip oluyor

Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Varufakis, Çipras'a rakip oluyor

Yunanistan'ın istifa eden eski Maliye Bakanı Yannis Varufakis, bir sonraki genel seçimde başbakanlığa adaylığını koyacağını açıkladı.

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Yunanistanın eski Maliye Bakanı Varufakis, Çiprasa rakip oluyor

TRT World'e röportaj veren Yannis Varufakis, önümüzdeki seçimlerde Çipras'ın karşısına rakip olarak çıkacağını açıklayarak, "Yunanistan'ın başbakanı olma fikri kulağa korkunç geliyor. Ama yine de birinin eninde sonunda yapması gereken pis bir iş. Keşke bunu yapmak zorunda kalmasam. Keşke Çipras'ı destekleyebilsem. Keşke bu ülke için doğru olanı yapan herhangi birini destekleyebilsem" dedi. 

 

 

Yannis Varufakis'in röportajının tamamı, 14 Nisan'da TRT World'de yayınlanacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Yunanistan, varufakis, seçim, Çipras
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