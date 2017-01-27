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Buradasınız : » » Yunanistan'dan iade edilmeyen 8 darbeci askere ilişkin açıklama

Yunanistan'dan iade edilmeyen 8 darbeci askere ilişkin açıklama

Yunanistan, 8 darbeci askerin iade edilmemesi yönünde yargı kararına ilişkin açıklamada bulundu.

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Yunanistandan iade edilmeyen 8 darbeci askere ilişkin açıklama

Yunanistan'da Başbakanlık, 8 darbeci askerin iade edilmemesi yönünde yargı kararına ilişkin, "Yunanistan'da ilgili kararların tek sorumlusu, bağımsız Yunan adaletidir ve mahkeme kararları açık bir şekilde bağlayıcıdır." ifadesini kullandı.

Başbakanlıkça, 8 darbeci askerin iade edilmeme kararının ardından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın darbe girişimini ilk anda kınadığı ve Türkiye'de seçilmiş hükümetin yanında olunduğunu duyurduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Her halükarda Yunanistan bir hukuk devletidir, anayasa güvence altındadır, güç ayrılığı ilkesi tartışılmaz ve ülkeyi bağlayan uluslararası anlaşmalar dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam saygı göstermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Darbecilerin Yunanistan'da hiçbir zaman hoş karşılanmadığına dikkat çekilerek, "Yunanistan'da ilgili kararların tek sorumlusu, bağımsız Yunan adaletidir ve mahkeme kararları açık bir şekilde bağlayıcıdır." ifadesine yer verildi. AA

Etiketler: Yunanistan, darbeci askerler
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