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Buradasınız : » » Yunanistan'dan darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesi talebine ret

Yunanistan'dan darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesi talebine ret

Yunanistan'daki Atina Temyiz Mahkemesi, Türkiye'nin darbeci 3 askerin iadesine ilişkin talebini reddetti.

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Yunanistandan darbeci askerlerin Türkiyeye iadesi talebine ret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden üçüne ilişkin Türkiye'nin iade talebi reddedildi.

Darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci sekiz askerden Süleyman Özkaynakçı, Feridun Çoban ve Abdullah Yetik, Türkiye'nin yeni iade talebi üzerine hakim karşısına çıkarıldı.

Darbeci askerlerin savunmalarının ardından söz alan savcı Ourania Stathea, Türkiye'nin sunduğu yeni delillerin inandırıcı bulunmadığını iddia ederek, iade talebinin reddedilmesini istedi.

Darbeci üç askerin Türkiye'ye iadesinin reddedilmesine karar veren mahkeme, gözaltında tutulan darbecilerin serbest bırakılmasında mahsur görülmediğini kaydetti.

Darbeci askerlerden diğer beşine ilişkin henüz bir duruşma tarihi belirlenmedi.

Darbeciler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve sığınma talebinde bulunmuştu. Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), ocak ayında bu askerlere yönelik Türkiye'nin iade talebini reddetmişti. Bunun üzerine Türkiye, iki yeni suçlamayla askerlerin iadesini yeniden talep etmişti.

Askerlerin sığınma başvuruları, Yunanistan İltica Ofisi tarafından değerlendirilmeye devam ediyor. Yunan makamları, sığınma başvuruları sonuçlanana kadar darbecilerin gözaltında tutulmalarını kararlaştırmıştı. AA

Etiketler: Yunanistan, atina
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