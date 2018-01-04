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Yunanistan'dan darbeci askerlere ilişkin açıklama

Yunanistan Adalet Bakanı Kontonis, Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ'cü askerin Türkiye’de işledikleri suçlar için Yunanistan’da yargılanabilme olasılığını araştırdıklarını söyledi.

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Yunanistandan darbeci askerlere ilişkin açıklama

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, Atina’da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerle ilgili sorularını yanıtladı.

Yunan Ceza Kanununun 8. maddesi uyarınca darbeci askerlerin Yunanistan’da yargılanabileceğini söyleyen Kontonis, darbeci askerlerin Yunanistan’da yargılanabilmeleri için Türkiye’nin talepte bulunması gerektiğini belirtti.

Kontonis, “(Darbeci askerlerin) Ceza Kanununun 8. maddesi uyarınca dışarıda işledikleri suçlar için Yunanistan’da yargılanmaları olasılığını araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunan hükümetinin olasılığı incelediğini kaydeden Kontonis, darbeci askerlerin Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceğini ilişkin soru üzerine ise bu konunun Yunanistan Yüksek Mahkemesinin ret kararı ile nihai olarak kapandığını ve karara herkesin saygı duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan Adalet Bakanı Kontonis, Yunanistan, fetö, darbeci askerler
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