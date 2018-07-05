Yunanistan'dan bir skandal karar daha

Yunanistan’da İkinci Derece İltica Komisyonu 8 darbeciden Uğur Uçan'a siyasi sığınma hakkı verilmesini kararlaştırdı.

Böylece Yunanistan'da iltica hakkı tanınan darbeci sayısı 3'e yükseldi.

Darbecilere kucak açıyor

Yunan Danıştayı, Çipras hükümetinin itirazını reddederek darbeci askerlere iltica hakkının verilmesinin önünü açmıştı.

Danıştay kararından sonra sırasıyla darbeciler Süleyman Özkaynakçı ve Ahmet Güzel'e iltica hakkı tanındı.

Tüm talepleri geri çevirdi

Yunan medyasına göre kararın emsal teşkil etmesi sebebiyle diğer 5 kaçak darbeci FETÖ'cünün de önümüzdeki günlerde iltica hakkı alabilir.

Türkiye, 8 darbeci FETÖ'cü için şimdiye kadar 3 kez iade talebinde bulundu. Yunanistan ise tüm taleplere olumsuz yanıt verdi.

Kaynak: TRT Haber