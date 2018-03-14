Yunanistan'dan bir DHKP-C'li teröristin iadesine daha ret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen sene 7-8 Aralık’taki Atina ziyareti öncesinde Yunanistan'da 9 DHKP-C'li terörist yakalanmıştı.

Yunan mahkemesi, Türkiye'nin iadesini talep ettiği teröristlerle ilgili yeni bir skandal karara daha imza attı.

Terörist Halaz Secer'in iadesini reddetti. Yunan yargısı, daha önce diğer örgüt üyeleri Mehmet Doğan ve Şadi Naci Özpolat'la ilgili Türkiye'nin iade taleplerini reddetmişti.

Atina'daki terör operasyonu

Geçen yıl Kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine operasyon düzenlenmiş, 9 DHKP-C üyesi yakalanmıştı.

Operasyonda bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik belgeleri de ele geçirilmişti.

9 sanık "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Yunan basını, teröristlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemeye hazırlandıklarını yazmıştı.

Kaynak: TRT Haber