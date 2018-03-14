  • 14 MART 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.889
    EURO 4.806
  • BIST 117592.67
    ALTIN 165.408
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yunanistan'dan bir DHKP-C'li teröristin iadesine daha ret

Yunanistan'dan bir DHKP-C'li teröristin iadesine daha ret

Yunan mahkemesi, Türkiye'nin iadesini talep ettiği DHKP-C'li terörist Halaz Secer'in iadesini reddetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yunanistandan bir DHKP-Cli teröristin iadesine daha ret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen sene 7-8 Aralık’taki Atina ziyareti öncesinde Yunanistan'da 9 DHKP-C'li terörist yakalanmıştı. 

Yunan mahkemesi, Türkiye'nin iadesini talep ettiği teröristlerle ilgili yeni bir skandal karara daha imza attı.

Terörist Halaz Secer'in iadesini reddetti. Yunan yargısı, daha önce diğer örgüt üyeleri Mehmet Doğan ve Şadi Naci Özpolat'la ilgili Türkiye'nin iade taleplerini reddetmişti.

Atina'daki terör operasyonu

Geçen yıl Kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine operasyon düzenlenmiş, 9 DHKP-C üyesi yakalanmıştı.

Operasyonda bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik belgeleri de ele geçirilmişti.

9 sanık "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Yunan basını, teröristlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemeye hazırlandıklarını yazmıştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Yunanistan, terörist, dhkpc
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER