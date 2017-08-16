Yunanistan'daki orman yangını kontrol altında

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, pazar günü Atina'nın yaklaşık 45 kilometre kuzeyindeki sahil bölgesi Kalamos'ta başlayan yangının büyük oranda söndürüldü.

Sert rüzgarlar sebebiyle hızla civar kasabalara da sıçrayan yangının, yaklaşık 25 kilometre çapındaki bir alanda etkili olduğu belirtilen açıklamada, yangını söndürmek için 308 itfaiye görevlisi ve 100 askerin yanı sıra 85 itfaiye aracı, 5 uçak ve 6 helikopterin kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada on binlerce dönümlük ormanlık alanın kül olduğu yangında, çok sayıda kişinin bölgeden tahliye edildiği, 20'den fazla evde büyük hasar oluştuğu, çevredeki gençlik kampları ve bir manastırın boşaltıldığı vurgulandı.

Bu arada, yangın nedeniyle bölgedeki bazı yollar trafiğe kapatılırken, yoğun duman başkent Atina'da da hissedildi. Etkili rüzgarlar sebebiyle Atina'nın bazı bölgelerine kül yağdığı görüldü.

Çipras'tan yangın bölgesine ziyaret

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bu sabah bölgeyi ziyaret ederek, helikopterle yangın alanında incelemelerde bulundu. İtfaiyecilerle bir araya gelen Çipras, basına yansıyan açıklamasında, "İnsan üstü çabalarınız için müteşekkirim. Şu anda durum büyük oranda kontrol altına alınmış görünüyor. En kötüsü geride kaldı." ifadesini kullandı.

Çipras daha sonra, ilgili bakanlar ve itfaiye teşkilatı yetkilileri ile düzenlediği toplantıda ülkenin birçok bölgesinde etkili olan yangınlarla mücadeleyi ele aldı.

Öte yandan, bölgedeki yangından zarar görmüş ev ve çiftliklerde hasar tespit çalışmalarına da başlandığı belirtildi.