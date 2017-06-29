Yunanistan'daki çöp krizi rafa kaldırıldı

Yunanistan'da temizlik işçilerinin yaklaşık iki haftadır devam eden grevlerine ara verdiği bildirildi.

Yerel Yönetim Çalışanları Federasyonundan (POE-OTA) yapılan açıklamada, icra kurulu toplantısındaki oylama sonucu grevin askıya alındığı belirtildi.

Greve ara verilmesiyle bu gece yarısından itibaren temizlik işçilerinin sokaklardaki çöp yığınlarını toplamaya başlayacakları bildirildi.

Atina ve bazı diğer şehirlerin sokaklarında kötü kokuların yayılmasına ve hijyen endişelerine yol açan çöp yığınlarının temizlenmesinin en az iki gün süreceği ifade ediliyor.

Belediyelere bağlı temizlik işçilerinin sözleşmelerinin uzatılmaması nedeniyle yaklaşık 10 bin kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması üzerine temizlik işçileri greve gitmişti.

Federasyon temsilcilerinin, Başbakan Aleksis Çipras ve İçişleri Bakanı Panos Skourletis ile yaptıkları görüşmelerde bir uzlaşma sağlanamamıştı.

Yunan sağlık ve turizm yetkilileri, sokaklarda oluşan büyük çöp yığınları sebebiyle vatandaşların ve turistlerin sağlıklarının tehlikeye atıldığı gerekçesiyle temizlik işçilerine grevi sonlandırma çağrısında bulunmuştu.

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının hafta sonuna doğru 42 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.