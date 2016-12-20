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Yunanistan'da 'zehirli içecek' tehdidi

Yunanistan'da bir grubun içine zehirli kimyasallar katacakları içecekleri marketlerdeki raflara yerleştireceğini bildirmesi üzerine, ünlü firmalar ürünlerini raflardan çekecek.

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Yunanistanda zehirli içecek tehdidi

Yunanistan'da düzen karşıtı bir grubun Atina ve Selanik'teki marketlere içlerine zehirli kimyasal maddeler enjekte edecekleri bazı içecekleri yerleştirecekleri tehdidi üzerine, aralarında global markaların bulunduğu firmalar ürünlerini piyasadan çekeceklerini bildirdi.

FAI/IRF adlı anarşist grup, bir internet sitesinde yayınladıkları mesajda, "Green Nemesis" adlı operasyonla aralarında uluslararası firmalara ait ürünlere tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit katarak yılbaşı tatili boyunca market raflarına yerleştirecekleri tehdidinde bulundu.

Amaçlarının bu firmaların ürünlerini iki hafta boyunca sattırmamak olduğunu ifade eden grup, mesajlarının yanı sıra kimyasal maddeleri nasıl içeceklerin içine enjekte ettiklerini gösteren bir de video yayınladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terörle mücadele ekiplerince tehdide yönelik araştırmanın devam ettiği belirtildi.

Şirketler, yaptıkları duyurularla aralarında çeşitli içecekler, süt ve domates sosu bulunan söz konusu ürünlerin bu dönemde marketlerdeki raflardan indirileceğini açıkladı.

Grup, benzer bir tehdidi üç yıl önce de gerçekleştirmişti. AA

Etiketler: Yunanistan
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