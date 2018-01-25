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Buradasınız : » » Yunanistan'da yeni grev dalgası

Yunanistan'da yeni grev dalgası

Yunanistan'da sağlık çalışanları dört saatlik iş bırakma eylemine giderken, ülkenin geri kalanında 24 saatlik grev ilan edildi.

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Yunanistanda yeni grev dalgası

Yunanistan'da doktorlar ve sağlık çalışanları, "kemer sıkma" önlemlerini ve çalışma koşullarını protesto etmek için greve gitti.

Kötü ve uzun çalışma koşullarını protesto eden yüzlerce sağlık çalışanı, Atina'daki Sağlık Bakanlığı binası önünde toplandı.

Ekonomik krizdeki ülkede mali disiplin politikaları sebebiyle gelirlerindeki düşüşü eleştiren göstericiler, bakanlık binasına girmek isteyince emniyet güçleri ile arbede yaşandı.

Göstericiler, bina girişine kemer asarak, kemer sıkma önlemlerine dikkati çekti. Yunanistan'da ülke genelinde de 24 saatlik grev ilan edildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Yunanistan, grev
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