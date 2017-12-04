  • 04 ARALIK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.893
    EURO 4.613
  • BIST 105214.87
    ALTIN 159.567
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yunanistan'da yakalanan DHKP-C'liler tutuksuz yargılanacak

Yunanistan'da yakalanan DHKP-C'liler tutuksuz yargılanacak

Yunanistan'da DHKP-C operasyonunda yakalanan 9 Türk vatandaşı, tutuklu yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yunanistanda yakalanan DHKP-Cliler tutuksuz yargılanacak

Geçen hafta Yunan polisinin (ELAS) düzenlediği operasyonlarla yakalanan 9 kişi bugün adliyeye getirilerek savcı karşısında savunmalarını yaptı.

Savunmalarında suçlamaları reddeden zanlılar hakkında kovuşturma başlatılması kararı alındı.

"Patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla yargılanacak zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörle mücadele ekiplerinin Atina'da üç eve düzenlediği operasyonlarda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik belgeleri ele geçirilmişti.

Zanlılar arasında, AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili de var

Yunan Polisi, zanlıların kimliğini Burak Ağarmış (23), Mehmet Doğan (59), Ali Gökoğlu (49), Halaz Secer (20), Sadi Naci Özpolat (48), Anıl Sayar (26), İsmail Zat (64), Hasan Biber (59) ve Halil Demir (40) olarak açıklamıştı.

Zanlılar arasında 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesinin de bulunması dikkat çekmişti.

AA

Etiketler: Yunanistan, DHKP-C operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER