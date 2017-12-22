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Yunanistan'da Temyiz Mahkemesi'ne bombalı saldırı

Atina'da Temyiz Mahkemesine bombalı saldırı düzenlendi, ölen ya da yaralanan olmadı.

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Yunanistanda Temyiz Mahkemesine bombalı saldırı

Kent merkezindeki Lukareos Caddesi'nde bulunan mahkeme binasının girişine bırakılan çanta içindeki bomba yerel saatle 03.30 sıralarında patladı.

Saldırı sonucu mahkeme binasında ve çevrede maddi hasar meydana geldi.

Polis patlamada can kaybı ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Yunan basın-yayın organları'na göre, patlamadan önce kimliği bilinmeyen bir kişi “Efimerida Sintakton” gazetesini telefonla arayarak 35 dakika sonra bomba patlayacağını söyledi. İhbar üzerine polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı belirtiliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, bombalı saldırı, atina
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