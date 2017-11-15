Yunanistan'da sel 7 can aldı

Yunanistan'ın Atina kentinin yaklaşık 40 kilometre batısındaki Mandra'da biri kadın 7 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ölen kişilerin, arama kurtarma çalışmaları sırasında su basan evlerinde bulunduğu kaydedildi.

Aşırı yağışın yol açtığı sel nedeniyle Atina'da onlarca kişi mahsur kaldı.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 7 olan ölü sayısının artmasından da endişe ettiklerini açıkladı.

Bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

Atina Haber Ajansı, halen kayıp kişiler olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA