  • 02 MAYIS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 26º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.55
    EURO 3.876
  • BIST 95212.15
    ALTIN 143.356
Buradasınız : » » Yunanistan'da kemerler daha da sıkılacak

Yunanistan'da kemerler daha da sıkılacak

Yunanistan, kurtarma programı kapsamında kreditörleri ile anlaşmaya vardı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yunanistanda kemerler daha da sıkılacak

Yunanistan ve uluslararası kreditörleri, 3'üncü kurtarma programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için gerekli kemer sıkma tedbirleri üzerinde anlaştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), AB kurumlarının temsilcileri ve Yunan hükümeti arasında bir haftadır başkent Atina'da devam eden görüşmelerde, ülkenin kurtarma paketi anlaşmasının ikinci gözden geçirme sürecine ilişkin ön anlaşmaya varıldı.

Yunanistan Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Müzakereler tamamlandı. Ön teknik anlaşma sağlandı. Böylece borç hafifletme için gereken anlaşmanın önü açılmış oldu." ifadelerini kullandı.

3,6 milyar avroluk ek tasarruf sağlanması hedefleniyor

Anlaşmaya göre, Yunanistan, daha fazla "kemer sıkma" önlemini uygulamaya koyacak. Önlemlerle, kurtarma paketi memorandumu sonrası 2019'da emeklilik maaşlarında kesintiler ve 2020'de gelir vergisine ilişkin tedbirlerle toplam 3,6 milyar avroluk ek tasarruf sağlanması hedefleniyor. Anlaşmada yer alan başlıklar arasında istihdam piyasasına ilişkin reformlar ve enerji alanında özelleştirmeler de bulunuyor.

Yunanistan hükümeti, anlaşmanın sağlanması halinde mayıs ayı ortasında reformların bir torba yasa ile meclise getirilerek onaylanmasını sağlamayı planlıyor. Bu durumda, 22 Mayıs'ta Brüksel'deki Avro Grubu toplantısında yeni kredi diliminin onaylanması bekleniyor. 

Etiketler: Yunanistan, ekonomik durum, kemer sıkma
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER