Yunanistan'da kemerler daha da sıkılacak

Yunanistan ve uluslararası kreditörleri, 3'üncü kurtarma programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için gerekli kemer sıkma tedbirleri üzerinde anlaştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), AB kurumlarının temsilcileri ve Yunan hükümeti arasında bir haftadır başkent Atina'da devam eden görüşmelerde, ülkenin kurtarma paketi anlaşmasının ikinci gözden geçirme sürecine ilişkin ön anlaşmaya varıldı.

Yunanistan Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Müzakereler tamamlandı. Ön teknik anlaşma sağlandı. Böylece borç hafifletme için gereken anlaşmanın önü açılmış oldu." ifadelerini kullandı.

3,6 milyar avroluk ek tasarruf sağlanması hedefleniyor

Anlaşmaya göre, Yunanistan, daha fazla "kemer sıkma" önlemini uygulamaya koyacak. Önlemlerle, kurtarma paketi memorandumu sonrası 2019'da emeklilik maaşlarında kesintiler ve 2020'de gelir vergisine ilişkin tedbirlerle toplam 3,6 milyar avroluk ek tasarruf sağlanması hedefleniyor. Anlaşmada yer alan başlıklar arasında istihdam piyasasına ilişkin reformlar ve enerji alanında özelleştirmeler de bulunuyor.

Yunanistan hükümeti, anlaşmanın sağlanması halinde mayıs ayı ortasında reformların bir torba yasa ile meclise getirilerek onaylanmasını sağlamayı planlıyor. Bu durumda, 22 Mayıs'ta Brüksel'deki Avro Grubu toplantısında yeni kredi diliminin onaylanması bekleniyor.